La situación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se vuelve cada vez más difícil. Apenas llegó a la Casa Blanca para un segundo gobierno, el presidente Donald Trump puso en marcha una serie de medidas para reforzar el control migratorio. En este contexto, Kristi Noem ha sido nombrada como nueva secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con la tarea de diseñar y ejecutar un plan para acelerar las deportaciones masivas.

El nuevo plan migratorio de Trump y Noem busca endurecer las políticas existentes mediante la eliminación de programas como el Parole Humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS). También contempla la ejecución de operativos más rigurosos en puntos estratégicos, con un refuerzo de la vigilancia en sitios tradicionalmente considerados seguros, como iglesias, hospitales y lugares de trabajo. La designación de Noem al frente del DHS marca el comienzo de una estrategia más estricta para combatir la inmigración ilegal en todo el país.

El nuevo plan de Kristi Noem y Donald Trump busca intensificar las redadas en ciudades santuario. Foto: AFP

Kristi Noem asume el DHS con una agenda de deportaciones masivas

Con 59 votos a favor y 34 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó a Kristi Noem como secretaria del DHS. Este organismo es responsable de la seguridad pública, la protección de las fronteras, el control de la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Su nombramiento refuerza el compromiso del Gobierno de Donald Trump con una política de deportaciones masivas y control migratorio estricto.

Noem, quien anteriormente se desempeñó como gobernadora de Dakota del Sur, ha prometido cumplir con la agenda de Trump para "proteger la frontera sur y solucionar el defectuoso sistema de inmigración". Desde sus primeros días en el cargo, la administración ha firmado órdenes ejecutivas para agilizar las deportaciones y restringir el acceso al asilo, medidas que han generado preocupación entre las comunidades migrantes.

Las primeras deportaciones bajo esta nueva estrategia ya han comenzado. En Denver, Colorado, al menos 20 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en sus lugares de trabajo y enviados a Tijuana, México, según informes de la agencia The Associated Press. Tom Homan advirtió que estas acciones no se limitarán a ciudades santuario como Chicago, sino que se extenderán a todo el país sin excepciones.

¿En qué consiste el nuevo plan de deportaciones de Donald Trump?

El nuevo plan migratorio que diseñarán Kristi Noem y Donald Trump incluirá medidas para mejorar la eficacia de las deportaciones masivas. Se espera que la estrategia, bajo la dirección de Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", permita la repatriación inmediata de inmigrantes indocumentados sin procesos legales prolongados.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la reinstauración de políticas anteriores, como la denominada "Tolerancia Cero", que en el pasado separó a miles de familias en la frontera. Además, se intensificarán las redadas en ciudades santuario y en otros estados clave para ampliar el alcance de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).