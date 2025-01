Donald Trump propone trasladar a palestinos de Gaza en medio de tregua entre Israel y Hamás

Donald Trump, conocido por sus posturas controvertidas, ha sugerido que la reubicación podría ser una solución viable para el conflicto en Gaza. Sin embargo, esta idea ha sido recibida con críticas tanto a nivel nacional como internacional. "Hablamos de un millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo eso", declaró Trump a los periodistas, refiriéndose a Gaza como un "sitio de demolición". Agregó que la medida podría ser “temporal o a largo plazo”.

La situación en Gaza ha sido crítica durante años, con un alto costo humano y una infraestructura devastada. La tregua actual ha brindado un respiro a los habitantes, pero la propuesta del republicano plantea interrogantes sobre el futuro de los palestinos y su derecho a permanecer en su tierra.

¿Por qué Trump propuso trasladar a palestinos de Gaza en medio de tregua entre Israel y Hamás?

La guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur del país el 7 de octubre de 2023, ha provocado el desplazamiento de la mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza, algunos de ellos en múltiples ocasiones. En consecuencia, la tregua entre Israel y Hamás ha sido un alivio temporal para los habitantes de Gaza. Durante este período, se han llevado a cabo esfuerzos humanitarios para proporcionar asistencia a los afectados.

Sin embargo, la propuesta de Donald Trump ha desviado la atención de estos esfuerzos y ha generado un debate sobre la aceptación y viabilidad de una solución a largo plazo para el conflicto. "Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", remarcó Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

Además, el magnate aseguró haber conversado con el rey Abdalá II de Jordania y que consensuaría una plática el día de hoy con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi.

¿Qué dijo la Casa Blanca sobre el traslado de palestinos de Gaza?

La Casa Blanca confirmó, a través de un breve comunicado, una conversación telefónica entre Trump y el rey Abdalá II, en la que ambos discutieron sobre la "importancia de la paz, la seguridad y la estabilidad" en Oriente Medio. El informe remarcó que Abdalá felicitó a Trump por su reciente investidura, mientras que el presidente estadounidense agradeció al monarca por "la larga amistad" entre ambos países.

La llamada tuvo lugar el mismo día en que Hamas liberó a cuatro mujeres soldado israelíes, tras 447 días de cautiverio, como parte de un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. La Casa Blanca atribuyó este sábado el éxito de la liberación al presidente de Estados Unidos. El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que fue anunciado antes de la toma de posesión de Trump, contó con la mediación de Catar, Egipto y la Administración del expresidente Joe Biden, con la participación del equipo del republicano en la fase final de las negociaciones.