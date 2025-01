Joe Biden indulta a su hermano James y otros familiares más antes de dejar la presidencia de Estados Unidos

El presidente Joe Biden otorgó el lunes un indulto a su hermano James Biden y a otros miembros de su familia por delitos no especificados. Esta decisión de último momento busca protegerlos de posibles investigaciones futuras, similar a cuando indultó a su hijo Hunter Biden tras ser condenado por delitos relacionados con armas e impuestos.

El presidente anunció que indultó a su hermano James, junto con otros familiares, incluida su hermana Sara Jones Biden, su hermana Valerie Biden Owens y su esposo John Owens, así como su hermano Francis Biden. Según un comunicado emitido pocos minutos antes de finalizar su mandato, la decisión se tomó por preocupaciones sobre “investigaciones infundadas y motivadas políticamente” que, según él, afectan la vida, seguridad y estabilidad financiera de los involucrados y sus familias.

Joe Biden asegura que su indulto es porque su familia es "inocente"

El último comunicado oficial de Joe Biden, asegura que estas medidas fueron dadas, puesto que no había motivo de investigación. "Incluso cuando las personas no han hecho nada malo y finalmente serán exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente su reputación y sus finanzas", dijo Biden.

Publicación de oficial de Joe Biden. Foto: X/RT

¿Por qué James Biden era investigado en EE. UU.?

James Biden fue investigado por los republicanos de la Cámara de Representantes en el marco de un proceso de juicio político contra el presidente. Además, instaron al Departamento de Justicia a presentar cargos en su contra por presuntamente haber hecho declaraciones falsas al Congreso.

Sin embargo, el informe republicano de los comités de Supervisión, Poder Judicial y Medios y Arbitrios sobre la investigación de juicio político no sugirió cargos específicos contra el presidente, y los legisladores no llegaron a votar sobre los artículos del proceso. Además, el Departamento de Justicia no ha presentado cargos contra James Biden.

Las acusaciones de la investigación de juicio político contra James Biden alegaron que se benefició financieramente en acuerdos comerciales extranjeros al comerciar con el nombre de su hermano. El informe también calificó de "alarmante" el pago de préstamos indocumentados al presidente. Joe Biden y la Casa Blanca afirmaron que el presidente no participó en los negocios de su hermano o hijo ni obtuvo beneficios de ellos.

¿En qué se respalda la acusación a James Biden?

La acusación por declaraciones falsas se basó en que James Biden afirmó ante los legisladores que el presidente nunca se reunió con Tony Bobulinski, un socio comercial, mientras su hermano e hijo negociaban un acuerdo con la empresa china CEFC China Energy.

Sin embargo, Bobulinski presentó mensajes de texto como evidencia, y Hunter Biden testificó que Joe Biden sí asistió a la reunión el 3 de mayo de 2017 en el Beverly Hills Hilton. Según Hunter, él y James Biden se encontraron con Bobulinski en la cafetería del lobby del hotel, mientras que Joe Biden estaba en Los Ángeles para participar en la conferencia anual del Instituto Milken.

"Mi papá fue y le dio la mano a Tony", declaró Hunter Biden, agregando que ambos conversaron sobre un familiar de Bobulinski que padecía cáncer. No obstante, James Biden negó haber estado en el hotel o haberse reunido con Joe Biden y Bobulinski.

"Absolutamente no", declaró James Biden durante su testimonio. También afirmó: "Recuerdo que mi hermano tenía un compromiso de hablar en el hotel, pero nunca entré con él".

¿Qué irregularidades surgieron en los préstamos de Joe Biden a James?

Los republicanos de la Cámara de Representantes investigaron cómo millones de dólares provenientes de acuerdos comerciales en el extranjero llegaron a los familiares de Joe Biden, centrándose especialmente en un pago de 200.000 dólares de James Biden a su hermano.

Durante su testimonio, James Biden afirmó haber recibido dos préstamos sin intereses de Joe Biden, uno de 40.000 dólares y otro de 200.000 dólares, para cubrir deudas pendientes en los años previos a la presidencia de su hermano.

El informe de juicio político consideró “alarmante” la falta de documentación sobre los préstamos. James Biden testificó que recibió un préstamo de 40.000 dólares en 2017 y otro de 200.000 en 2018, ambos devueltos meses después. El segundo pago coincidió con la recepción de fondos de Americore Health LLC, empresa con la que trabajó antes de su quiebra, ayudando a hospitales rurales a mejorar la atención a veteranos.

Americore pagó 600.000 dólares a James Biden antes de declararse en quiebra. La administradora de bancarrota, Carol Fox, no pudo justificar los servicios prestados y lo demandó para recuperar el dinero. Biden acordó devolver 350.000 dólares. "No sé cuáles fueron esos servicios", testificó Fox.