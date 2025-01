Toma de posesión de Donald Trump EN VIVO: últimas noticias de su llegada a la presidencia de Estados Unidos

Este lunes 20 de enero, Donald Trump asumirá oficialmente como el presidente número 47 de Estados Unidos. El republicano retornará a la Casa Blanca tras vencer a Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. La ceremonia de investidura se llevará a cabo en el Capitolio de Washington D.C. a partir de las 11:47 a.m. ET (8:47 a.m. PT), en un evento que contará con la asistencia de destacadas personalidades políticas, líderes mundiales y figuras del mundo empresarial y del entretenimiento.

El regreso de Trump al poder ha generado gran expectación debido a sus controvertidas promesas de campaña, que incluyen la implementación de deportaciones masivas, una política exterior marcada por el aislacionismo y el retorno de medidas de protección económica bajo el lema "¡Vamos a recuperar nuestro país!". La toma de posesión contará con una recaudación récord de entre 150 y 170 millones de dólares.

La comisión organizadora del evento ha logrado recaudar entre 150 y 170 millones de dólares, una cifra histórica para una ceremonia presidencial en Estados Unidos. Foto: composición LR

Detalles de la toma de posesión de Donald Trump

La ceremonia de juramentación de Donald Trump se realizará con un acto solemne en el Capitolio, donde el presidente electo prestará juramento ante millones de espectadores en todo el mundo. Acompañado de su vicepresidente, J.D. Vance, Trump promete una administración enfocada en la seguridad nacional, el crecimiento económico y un endurecimiento de las políticas migratorias.

Líderes mundiales que asistirán a la investidura de Trump

Numerosos líderes internacionales han confirmado su presencia para la toma de posesión de Donald Trump. Entre los asistentes se encuentran:

Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. Nayib Bukele , presidente de El Salvador.

, presidente de El Salvador. Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

, presidente de Ecuador. Giorgia Meloni , primera ministra de Italia.

, primera ministra de Italia. Barack Obama , expresidente de Estados Unidos.

, expresidente de Estados Unidos. Maria Luiza Viotti , embajadora de Brasil en Washington.

, embajadora de Brasil en Washington. Esteban Moctezuma Barragán , embajador de México en Estados Unidos.

, embajador de México en Estados Unidos. Edmundo González Urrutia, líder opositor en representación de Venezuela.

El evento de investidura contará con una variada presentación artística que incluirá reconocidos exponentes de la música estadounidense. Foto: composición LR

Empresarios destacados en la toma de posesión de Donald Trump

La toma de posesión de Donald Trump ha captado la atención de destacados empresarios del sector tecnológico y financiero, quienes buscan fortalecer sus lazos con la nueva administración. Se espera la asistencia de:

Elon Musk , director ejecutivo de Tesla.

, director ejecutivo de Tesla. Mark Zuckerberg , director ejecutivo de Meta.

, director ejecutivo de Meta. Jeff Bezos , fundador de Amazon.

, fundador de Amazon. Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI.

, director ejecutivo de OpenAI. Dara Khosrowshahi , director ejecutivo de Uber.

, director ejecutivo de Uber. Brian Armstrong , director ejecutivo de Coinbase.

, director ejecutivo de Coinbase. Shou Chew, director ejecutivo de TikTok.

El regreso de Trump al poder ha generado gran expectación debido a sus controvertidas promesas de campaña, que incluyen la implementación de deportaciones masivas. Foto: composición LR

Artistas que participarán en la ceremonia de Trump

El evento de investidura contará con una variada presentación artística que incluirá reconocidos exponentes de la música estadounidense. Entre los artistas confirmados para la celebración destacan:

The Village People , icónico grupo musical.

, icónico grupo musical. Jason Aldean , estrella de la música country.

, estrella de la música country. Kid Rock , famoso cantante y compositor.

, famoso cantante y compositor. Billy Ray Cyrus , reconocido por sus éxitos country.

, reconocido por sus éxitos country. Rascal Flatts , popular banda de country.

, popular banda de country. Gavin DeGraw , cantautor de pop-rock.

, cantautor de pop-rock. Parker McCollum , estrella emergente del country.

, estrella emergente del country. Liberty University’s Praise Choir, coro cristiano de renombre.

Donald Trump asumirá oficialmente como el presidente número 47 de Estados Unidos. Foto: composición LR

Récord de recaudación para la toma de posesión

La comisión organizadora del evento ha logrado recaudar entre 150 y 170 millones de dólares, una cifra histórica para una ceremonia presidencial en Estados Unidos. Importantes empresas del sector tecnológico, como Apple, Amazon y Meta, han realizado generosas donaciones para apoyar la realización del evento.