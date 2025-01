Romance en las alturas: hombre sorprende a su novia con propuesta de matrimonio en pleno vuelo de EE. UU. a México

Las alturas tienen algo especial que inspira a quienes buscan hacer de un momento cotidiano algo extraordinario. Este fue el caso de Sam Riber, un empresario de Pensilvania, quien planeó una sorpresa única durante un viaje especial con su pareja.

La propuesta ocurrió en un vuelo de Carolina del Norte a Ciudad de México, cuando el hombre decidió dar el paso más importante de su vida con una serenata improvisada. La reacción de los pasajeros y el personal a bordo dejó claro que se trató de un instante memorable.

¿Cómo planeó la propuesta este CEO de Pensilvania?

El protagonista, un empresario de 34 años, se inspiró en una famosa comedia romántica para llevar a cabo su plan. La película, protagonizada por Adam Sandler, sirvió de guía para recrear una escena con una guitarra y una canción que marcó el momento.

Aunque su pareja no conocía la película, el hombre organizó una noche previa de cine para que ambos pudieran disfrutarla juntos. "Afortunadamente, le gustó tanto como a mí”, mencionó el empresario, quien logró que su pareja respondiera con un "¡Sí!", lleno de emoción.

Sam Riber, un empresario de 34 años, se inspiró en una famosa comedia romántica para llevar a cabo su plan en el aire. Foto: Sam Riber / SWNS

El rol del personal de vuelo en este momento especial

Los asistentes de vuelo desempeñaron un papel crucial para que todo saliera como se esperaba. Crearon un código secreto, "jugo", para indicar el instante ideal en el que el hombre tomaría el micrófono y sorprendería a su novia con la canción Grow Old With You.

La complicidad del equipo permitió que todo fluyera sin problemas, mientras los pasajeros se unían a los aplausos tras escuchar la respuesta afirmativa. Este detalle demostró cómo un pequeño acto de colaboración puede hacer una gran diferencia.

Un recuerdo especial para una pareja en Navidad

La propuesta tuvo lugar el 24 de diciembre, durante un vuelo que coincidió con la celebración de Nochebuena. Para la novia, dueña de una empresa de fitness, este momento marcó un hito que describió como inolvidable: "Aunque habíamos hablado de nuestro futuro, jamás imaginé algo tan especial".

Este intento no solo quedó grabado en la memoria de la pareja, sino también en la de los pasajeros, quienes fueron testigos de un acto lleno de creatividad y cariño, que transformó un vuelo común en una experiencia única.