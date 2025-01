Inmigrante en USA 2025: Patrulla Fronteriza continúa operativos y arresta a 190 latinos en valles de California

En los últimos días, la actividad de la Patrulla Fronteriza en el condado de Kern ha generado preocupación entre las comunidades locales. Desde la madrugada del 7 de enero, diversos reportes ciudadanos han confirmado su presencia en zonas agrícolas y áreas urbanas del Valle Central de California.

De acuerdo con organizaciones locales, los operativos han resultado en la detención de cerca de 192 personas, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial proporcionada por las autoridades.

¿Por qué la Patrulla Fronteriza está operando en Kern, California?

La región agrícola de Kern es conocida por la alta presencia de migrantes, especialmente en los campos de uva. Residentes y trabajadores han señalado que los agentes realizan verificaciones de documentos a quienes circulan en las zonas intervenidas.

El operativo, identificado como “Return to Sender”, tiene como objetivo arrestar a individuos que no cuenten con documentación regularizada. Según información compartida por agentes en redes sociales, las acciones no se limitarán a Kern, sino que podrían extenderse a Fresno y Sacramento.

Las detenciones han generado incertidumbre entre los migrantes que residen y trabajan en el área de California. Foto: RT

Detenciones de migrantes en Estados Unidos: ¿Qué sucede con los arrestados?

Los detenidos, provenientes de países como México, Guatemala, Honduras, Perú y El Salvador, han sido trasladados a instalaciones del Sector El Centro y la oficina del CBP en Bakersfield. Organizaciones locales han señalado que estos operativos afectan directamente a trabajadores agrícolas y sus familias.

Testimonios de residentes confirman la presencia de agentes en gasolineras y otros puntos estratégicos, donde se han llevado a cabo detenciones de pequeños grupos. Esto ha generado incertidumbre entre los migrantes que residen y trabajan en el área.

Respuesta de la Patrulla Fronteriza ante las críticas

A través de publicaciones en su cuenta oficial de Facebook, el Sector El Centro ha defendido sus acciones, afirmando que buscan combatir “la gente y las cosas malas” en el área. Estas declaraciones han generado comentarios mixtos entre la población, con algunos usuarios apoyando las medidas y otros señalando su impacto negativo.

A pesar de las solicitudes de información realizadas por medios locales como Univision, la Patrulla Fronteriza no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre los resultados y objetivos de estos operativos.

Impacto en las comunidades migrantes de California

El aumento de los operativos en zonas rurales ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades migrantes en California. Organizaciones como la United Farm Workers Foundation han expresado su preocupación por la falta de transparencia y el impacto emocional y económico en las familias afectadas.

Las acciones de la Patrulla Fronteriza, aunque comunes en áreas fronterizas, han provocado tensiones en una región donde los trabajadores agrícolas son esenciales para la economía local.