Evita estafas comunes relacionadas con USCIS: consejos clave para protegerte y evitar fraudes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) se enfrenta a un creciente número de estafas que buscan aprovechar la vulnerabilidad de los inmigrantes. Según ChatGPT, las llamadas telefónicas fraudulentas son la táctica más utilizada por los estafadores. Es crucial que los ciudadanos estén informados sobre estas prácticas engañosas para evitar caer en ellas.

Los estafadores se hacen pasar por agentes de Uscis, afirmando que hay problemas con el estatus migratorio de la persona y exigiendo pagos para evitar consecuencias legales. Uscis nunca realiza llamadas para solicitar dinero ni amenaza a los inmigrantes. La información proporcionada por la inteligencia artificial de OpenAI destaca la importancia de estar alerta ante estas situaciones.

Además de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos fraudulentos son otra forma común de estafa. Los mensajes que parecen oficiales pueden solicitar información personal o pagos, pero Uscis nunca pide datos sensibles por este medio. En caso de recibir un correo sospechoso, se recomienda reenviarlo a la dirección oficial de Uscis para su verificación.

Tipos de estafas más comunes

Llamadas telefónicas fraudulentas

Las llamadas telefónicas son el método más común utilizado por los estafadores. Se hacen pasar por agentes de Uscis, afirmando que hay problemas con el estatus migratorio y exigiendo dinero para evitar la deportación. Es fundamental recordar que Uscis nunca solicita pagos por teléfono.

Correos electrónicos engañosos

Los correos electrónicos que parecen oficiales son otra táctica utilizada por los estafadores. Estos mensajes pueden contener errores ortográficos o provenir de direcciones que no terminan en .gov. Uscis no solicita información sensible a través de correos electrónicos, por lo que cualquier mensaje que pida datos personales debe ser tratado con precaución.

Notarios fraudulentos

Algunos estafadores se hacen pasar por notarios y ofrecen ayuda para completar formularios de inmigración. Sin embargo, a menudo cometen errores o estafan a las personas. Es importante verificar la legitimidad de cualquier profesional que ofrezca servicios relacionados con la inmigración.

Páginas web falsas

Las páginas web fraudulentas son otra forma de estafa. Las direcciones de los sitios oficiales siempre terminan en .gov. Si una página no cumple con este criterio, es probable que sea un fraude. Los usuarios deben ser cautelosos al ingresar información personal en sitios web que no sean oficiales.

Promesas falsas de visa o ciudadanía

Algunos estafadores ofrecen acelerar los procesos de visa o ciudadanía a cambio de un pago. Uscis aclara que no prioriza casos a cambio de dinero, por lo que cualquier oferta que prometa un beneficio rápido debe ser considerada sospechosa.

Cómo protegerse de las estafas

Para evitar caer en estas estafas, es fundamental estar informado y ser cauteloso. Uscis recomienda no proporcionar información personal a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos sospechosos. Además, es importante verificar la legitimidad de cualquier profesional que ofrezca servicios de inmigración y asegurarse de que las páginas web sean oficiales.

Si se recibe un mensaje sospechoso, se debe reenviar a la dirección oficial de Uscis para su verificación. Mantenerse alerta y educarse sobre las estafas comunes puede ayudar a protegerse de los fraudes relacionados con la inmigración.