Entradas para Disneyland 2025: paga US$67 por día y disfruta las novedades del famoso parque en EE. UU.

Disneyland Resort se prepara para una celebración monumental en 2025, marcando su 70 aniversario con diversos eventos y atracciones que prometen encantar a los visitantes en Estados Unidos. Desde el regreso de desfiles icónicos hasta la introducción de innovadoras experiencias tecnológicas, el parque temático se transforma en un epicentro de nostalgia y diversión. Las festividades iniciarán el 16 de mayo y se extenderán hasta el verano de 2026. En la siguiente nota te contamos todo.

Entre las principales atracciones se encuentra un espectáculo centrado en la figura de Walt Disney, que contará con un avanzado animatrónico del fundador de la compañía. Además, se presentará un nuevo espectáculo de "World of Color" en Disney California Adventure, que promete ser un homenaje a la dedicación de Disney hacia Disneyland. Con precios de entradas más accesibles para residentes locales, el parque busca atraer a más visitantes durante este año especial.

Este parque de diversiones es uno de los más emblemáticos en USA. Foto: El Diario NY.

Eventos Destacados del 70 Aniversario

El 70 aniversario de Disneyland no solo se centrará en la nostalgia, sino que también ofrecerá nuevas experiencias. El espectáculo "Walt Disney — A Magical Life" se presentará en el Main Street Opera House, donde los visitantes podrán disfrutar de una representación de la vida de Disney, acompañada de su canción favorita, "Feed the Birds". Además, el regreso del desfile "Paint the Night" y un nuevo espectáculo de "World of Color" titulado "World of Color Happiness!" enriquecerán la oferta de entretenimiento.

Ofertas Especiales para Residentes de California

Para los residentes del sur de California, Disneyland ofrece una promoción atractiva: un boleto de tres días por solo S/199, lo que equivale a aproximadamente S/67 por día. Esta oferta es válida del 1 de enero al 15 de mayo y permite a los visitantes disfrutar de múltiples eventos de invierno y primavera. Además, se están ofreciendo descuentos en hoteles que pueden alcanzar hasta el 30% durante la celebración del aniversario, aunque se requiere una estancia mínima de cuatro días.

Festividades y Celebraciones Culturales

El calendario de festividades de Disneyland se ha expandido en los últimos años, incluyendo celebraciones como el Festival del Año Nuevo Lunar, que se llevará a cabo del 17 de enero al 16 de febrero. Este evento destaca la cultura china, vietnamita y coreana, con desfiles y actividades interactivas. Posteriormente, el Festival de Comida y Vino de Disney California Adventure ofrecerá una variedad de delicias culinarias y experiencias de degustación del 28 de febrero al 21 de abril.

Nuevas Atracciones y Experiencias Gastronómicas

En el ámbito de las nuevas atracciones, se espera la apertura de Parkside Market en Downtown Disney, un nuevo espacio gastronómico que ofrecerá una variedad de opciones culinarias. Además, se está trabajando en una tienda de dulces reimaginada, Disney Wonderful World of Sweets, que promete ser un atractivo adicional para los visitantes. Con la llegada de estas nuevas experiencias, Disneyland busca mantenerse relevante y emocionante para las generaciones futuras.

Eventos Especiales y Celebraciones de Temporada

El invierno traerá de vuelta la Noche de los Enamorados, un evento que ofrece a las parejas la oportunidad de disfrutar de un baile de cuento de hadas. También se celebrará la Noche de los 90, que rendirá homenaje a los clásicos de Disney de esa década. A medida que se acerque el verano, se anticipa la celebración del Orgullo, que incluirá proyecciones de arcoíris y actividades interactivas para la comunidad LGBTQIA+.

Mirando Hacia el Futuro

Con el 70 aniversario a la vista, Disneyland no solo se enfoca en celebrar su rica historia, sino que también planea expandir sus atracciones. Se espera que comiencen las obras para una nueva expansión en Avengers Campus, que incluirá la atracción "Avengers Infinity Defense". Con estas adiciones y otras sorpresas, Disneyland se prepara para continuar su legado durante los próximos 70 años.