Elon Musk es el primero en lograr una fortuna de US$400.000 millones: es la persona más rica del mundo

El magnate Elon Musk ha marcado un nuevo hito en la historia financiera al convertirse en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de US$ 400.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Este significativo incremento en su riqueza se debe, en gran parte, a un acuerdo que ha elevado la valoración de su empresa SpaceX a aproximadamente US$ 350.000 millones.

Desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, Musk ha visto un aumento significativo en su fortuna personal, impulsado por su alianza con el presidente electo Donald Trump. Este vínculo ha llevado a sus empresas a ocupar un lugar destacado en el panorama empresarial, consolidando su posición como el hombre más rico del mundo.

Elon Musk es una de las personas más influyentes a nivel mundial. Foto: CDN.

El impacto de SpaceX en la fortuna de Musk

El reciente acuerdo de SpaceX, que incluye la compra de hasta US$ 1.250 millones en acciones con información privilegiada, ha sido fundamental para el aumento de casi US$ 20.000 millones en la riqueza de Musk. A pesar de los intentos de CNN por obtener comentarios de SpaceX, la empresa ha mantenido su habitual silencio ante los medios. Este crecimiento en la valoración de SpaceX ha sido un factor clave en el ascenso de Musk en la lista de multimillonarios.

El papel de Tesla y otras empresas

Además de su éxito con SpaceX, Musk es CEO de Tesla, donde las acciones alcanzaron un máximo histórico de US$ 415. Desde el día de las elecciones, las acciones de Tesla han aumentado aproximadamente un 65%, impulsadas por la expectativa de que la influencia de Musk en la administración Trump traerá una era de desregulación favorable para la empresa. Musk, quien es el mayor accionista individual de Tesla, también ha visto un aumento en el valor de su startup de inteligencia artificial, xAI, que ha duplicado su valoración a US$ 50.000 millones en medio de una nueva ronda de financiación.

La competencia en el ranking de multimillonarios

A pesar de que los primeros lugares en el índice de multimillonarios suelen cambiar con frecuencia, Musk ha superado a sus competidores de manera notable. Antes de alcanzar los US$ 400.000 millones, ya era US$ 140.000 millones más rico que Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Este crecimiento meteórico en su fortuna ha llevado a Musk a consolidar su posición como el hombre más rico del planeta, con un aumento de aproximadamente US$ 136.000 millones desde el 5 de noviembre.

Desafíos y oportunidades futuras

A pesar de los desafíos legales, como el rechazo de un paquete salarial récord de US$ 101.000 millones por un tribunal de Delaware, Musk continúa disfrutando de su riqueza. Con múltiples empresas bajo su mando, incluyendo Neuralink y Boring Company, así como su reciente asociación con Vivek Ramaswamy en el nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), Musk tiene numerosas oportunidades para aumentar aún más su fortuna en los próximos años.