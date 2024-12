¡Mucho cuidado, inmigrante!: así es como el CBP se da cuenta si trabajas ilegalmente en Estados Unidos

La visa de turista es una de las más comunes para los inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos, pero esta no permite trabajar legalmente en el país. A pesar de ello, muchas personas optan por infringir las condiciones de su visa y, en ocasiones, logran conseguir trabajos informales. Sin embargo, el U.S. Customs and Border Protection (CBP) tiene métodos para identificar este tipo de violaciones, lo que puede llevar a la cancelación de la visa y la imposibilidad de ingresar nuevamente a EE. UU. por años.

El CBP utiliza varias herramientas para rastrear actividades sospechosas de los turistas que permanecen en el país. Los inmigrantes que violan las condiciones de su visa de turista arriesgan mucho más que su permanencia en el país: podrían enfrentar sanciones que les impidan regresar por una década.

¿Cómo el CBP se da cuenta si trabajas ilegalmente en Estados Unidos?

El CBP es una agencia encargada de velar por el cumplimiento de las leyes migratorias y aduaneras en Estados Unidos. Aunque las personas que ingresan al país con una visa de turista tienen permitido realizar actividades como hacer turismo o asistir a eventos, trabajar está completamente prohibido. Sin embargo, la agencia tiene diversas formas de detectar si alguien está trabajando sin autorización, y entre los métodos más efectivos se encuentran los controles de entrada y la vigilancia en las fronteras.

Uno de los principales métodos para identificar a los trabajadores ilegales es a través de los interrogatorios realizados por oficiales del CBP al momento de la entrada al país. Estos agentes cuentan con una vasta experiencia para identificar signos de que un viajero podría estar mintiendo sobre sus intenciones. Las preguntas son cada vez más detalladas, y los oficiales están entrenados para identificar patrones que sugieran que la persona podría estar buscando empleo en lugar de cumplir con las condiciones de su visa.

Para evitar problemas, es crucial respetar las condiciones de la visa de turista en Estados Unidos. Foto: La Voz

Además de los interrogatorios, el CBP utiliza tecnología avanzada para rastrear los movimientos de los inmigrantes. Las bases de datos compartidas entre distintas agencias gubernamentales permiten al CBP tener acceso a información clave sobre las actividades laborales de los inmigrantes, incluso fuera de los puntos de control. Por ejemplo, pueden detectar si una persona ha estado realizando pagos de impuestos, registrado un número de seguro social o incluso obtenido pagos en efectivo que sugieren empleo no autorizado.

¿Qué ocurre si el CBP descubre que trabajas ilegalmente con una visa de turista en Estados Unidos?

Si el CBP detecta que una persona ha estado trabajando sin permiso, las consecuencias pueden ser graves. En primer lugar, se puede cancelar la visa de turista, lo que significa que la persona perderá su estatus legal en el país y será deportada inmediatamente. En casos más extremos, los inmigrantes que violen las condiciones de su visa pueden ser prohibidos de regresar a Estados Unidos durante un período de entre 3 y 10 años.

Además de la prohibición de entrada, el inmigrante puede enfrentarse a una investigación más profunda sobre su historial migratorio, lo que podría complicar futuros intentos de obtener una visa o residencia legal. Las personas que hayan trabajado ilegalmente pueden ser sometidas a procedimientos legales que incluyan multas, arrestos o incluso la apertura de un expediente judicial si se considera que hubo un fraude migratorio.

Consejos para evitar problemas con el CBP

El mejor consejo para evitar complicaciones con el CBP es seguir al pie de la letra las condiciones de la visa de turista. Si se ingresa a Estados Unidos con esta visa, es esencial tener claro que no se puede trabajar en el país, y mucho menos hacer negocios o recibir pagos de manera informal. Quienes necesiten trabajar deben buscar las visas adecuadas, como la visa de trabajo o la visa H-1B, que permiten laborar legalmente en EE. UU.

Si ya te encuentras en Estados Unidos con una visa de turista y deseas trabajar, lo mejor es consultar con un abogado especializado en inmigración para explorar las opciones legales disponibles. Hay ocasiones en las que un cambio de estatus puede ser posible, pero siempre debe hacerse de manera transparente y legal para evitar consecuencias negativas.