Ofertas de Black Friday 2024 en iPhone: estos son los imperdibles descuentos en Amazon, Walmart y Best Buy

El Black Friday de 2024 ha llegado con una gran variedad de ofertas en productos tecnológicos, en Estados Unidos, y los iPhones no son la excepción. Las principales tiendas como Best Buy, Amazon y Walmart están ofreciendo descuentos atractivos. Sin duda, esta fecha en una oportunidad perfecta para renovar tu dispositivo móvil, previo a la Navidad, como el iPhone más reciente o un modelo anterior con un buen precio. Justamente, las ofertas de Black Friday permiten a los consumidores acceder a precios más bajos que en otros momentos del año, junto con promociones especiales y opciones de financiamiento.

Los descuentos en iPhones varían según el modelo y la tienda, pero las rebajas más destacadas incluyen tanto los iPhone 15 como versiones anteriores, como el iPhone 14 y iPhone SE. Asimismo, estas ofertas se extienden tanto en compras online como en tiendas físicas, lo que brinda flexibilidad a los compradores para aprovechar las mejores promociones. Apple atraer a muchos jóvenes y por eso es importante estar atento a las actualizaciones de precios y disponibilidad, ya que las mejores ofertas pueden agotarse rápidamente durante esta temporada de descuentos.

La empresa Amazon también se suma al especial Black Friday | Foto: CNN

¿Cuáles son los precios de iPhone en Walmart por Black Friday?

La reconocida cadena minorista también se suma al Black Friday. El 'gigante azul' reveló los accesibles precios para comprar un iPhone, aunque depende del modelo. Este será uno de los pocos casos en los que se lanzarán ofertas para el moderno celular.

Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB en color blanco titanio de AT&T por US$33.31 durante 36 meses: US$1.199.16; el precio original es de US$1.439.96.

por US$33.31 durante 36 meses: US$1.199.16; el precio original es de US$1.439.96. Apple iPhone 16 Pro Max 128 GB en Desert Titanium de Verizon por US$27,75 durante 36 meses: US999; el precio original es de US$199.96

por US$27,75 durante 36 meses: US999; el precio original es de US$199.96 Apple iPhone 15 Pro Max de 256 GB en titanio natural de AT&T por US$30,53 durante 36 meses: US$1099.08; el precio original es de US$1249

por US$30,53 durante 36 meses: US$1099.08; el precio original es de US$1249 Apple iPhone 15 Pro Max de 256 GB en titanio natural de Verizon por US$30,53 durante 36 meses: US$1099.08; el precio original es de US$1249.

¿Cuáles son los precios de los iPhone en Amazon por Black Friday 2024?

Amazon integra la selecta lista de tiendas que están rematando productos tecnológicos. La empresa liderada por Jeff Bezos cuenta con importantes descuentos en el iPhone 15 en sus versiones Pro y Pro Max, según los expertos, estas serían las mejores ofertas del Black Friday en lo que a celulares se refiere. El iPhone 16 cuenta con la innovadora tecnología Apple Intelligence.

iPhone 16 vs iPhone 15 en tiendas de Estados Unidos | Foto: RPP

¿Cuáles son los precios de Apple en Best Buy por Black Friday?

Best Buy no cuenta con ofertas en los últimos modelos de IPhone 16 Pro o Pro Max. No obstante, si eres de los que gustan esa línea de celulares inteligentes, puedes conseguir las versiones anteriores como el iPhone 15 en su versión normal y Plus o, también, el iPhone 13 o 14, los siguientes precios podrían interesarte en Black Friday. A continuación, los precios con imperdibles descuentos: