La visa americana sigue siendo uno de los documentos más demandados a nivel mundial, permitiendo a millones de personas ingresar a Estados Unidos cada año. En 2024, los costos de este trámite varían de acuerdo con el tipo de visa solicitada y la duración del documento. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre las tarifas vigentes y otros detalles que pueden ayudarte al momento de iniciar tu proceso de solicitud.

Los tipos de visa disponibles responden a distintos propósitos: desde viajes de turismo o negocios hasta permisos de trabajo temporal y visas para inversionistas. Cada una tiene un costo y requisitos específicos, por lo que los solicitantes deben estar al tanto de los pagos vigentes y los documentos necesarios antes de comenzar el proceso.

Tipos de visa y sus tarifas

El precio de la visa de turista, clasificada como B1/B2 y otorgada con una vigencia de hasta 10 años, es de 185 dólares. Este monto fue actualizado y permanece estable desde el 17 de junio de 2023, siendo uno de los requisitos que los solicitantes deben cubrir para poder acceder al documento. La visa B1/B2 es una de las más populares, ya que permite a los solicitantes ingresar a Estados Unidos para realizar actividades de turismo o negocios por un tiempo limitado.

Es importante destacar que este pago no es reembolsable, es decir, en caso de que la solicitud sea denegada, el monto abonado no se devuelve. Este es un aspecto que todos los solicitantes deben considerar antes de iniciar el trámite, dado que el proceso de solicitud implica costos adicionales relacionados con la preparación de documentos y entrevistas, independientemente de si se aprueba o no la visa.

Para quienes solicitan visas de otro tipo, como las visas de trabajadores temporales (H, L, O, P, Q, y R), el costo se eleva a 205 dólares. Estas visas están destinadas a aquellos que van a trabajar de forma temporal en Estados Unidos bajo diversas categorías laborales, desde empleo en áreas especializadas hasta actividades de intercambio cultural y religioso. A su vez, las visas para comerciantes e inversionistas (E1, E2) son de las más costosas, alcanzando un valor de 315 dólares. Estas categorías son especialmente relevantes para aquellos que planean establecer relaciones comerciales o realizar inversiones en el país.

Aspectos clave para tu solicitud de visa

Más allá del precio, el proceso de solicitud de una visa estadounidense implica otros aspectos importantes. Una vez realizado el pago, el solicitante debe prepararse para cumplir con los requisitos adicionales, tales como presentar un pasaporte válido, documentos financieros y de empleo, entre otros, que puedan demostrar su intención de regresar a su país de origen. Además, debe acudir a la entrevista consular en la fecha y hora indicadas, siendo este un paso fundamental en el proceso.

Cabe resaltar que el costo de la visa puede variar anualmente o en función de ajustes por parte del Departamento de Estado, por lo que es recomendable verificar las tarifas vigentes al momento de iniciar la solicitud. Para ello, es posible consultar directamente en el sitio web oficial del Departamento de Estado o en la embajada o consulado de Estados Unidos correspondiente.