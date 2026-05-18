La reconciliación no puede construirse sobre la impunidad

La fotografía publicada por Keiko Fujimori junto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski apareció el mismo día en que el JNE oficializó el pase a la segunda vuelta presidencial. En un post X, la lideresa de Fuerza Popular invita a “dar vuelta a la página” y construir “unidad” apelando a una sin dudas necesaria reconciliación en el país.Pero así no, señora Fujimori.

No trate de timar la memoria de millones de peruanos que conserva intacto el lamentable recuerdo del papel que desempeñó el fujimorismo en la destrucción del gobierno de PPK, luego de no haber reconocido su derrota. Ese abuso del que todavía los ciudadanos de este país tienen recuerdo fue el inicio de esta etapa de degradación institucional que hoy por hoy encuentra su momento más impune.

De hecho, la caída de Kuczynski nació justamente de una dinámica sejemante a una extorsión desde el Congreso. El fujimorismo convirtió la vacancia presidencial en un instrumento sometimiento constante a la Presidencia. Desde ese momento, el país dejó de discutir políticas públicas para el desarrollo económica para empezar a vivir atrapado en la supervivencia institucional.

Ese maltrato a las reglas democráticas terminó erosionando la estabilidad del Estado y destruyendo cualquier horizonte de largo plazo. La consecuencia de ese deterioro resulta visible en la inseguridad ya que mientras el sistema político consumía años enteros en pugnas de poder, el crimen organizado expandía su control territorial.

PPK realizó gestos políticos hacia el fujimorismo que marcaron su propio desgaste, entre ellos el indulto ilegal al exdictador Alberto Fujimori en 2017. Aun así, la presión continuó hasta desembocar en su salida del poder.

Por eso la imagen actual despierta escepticismo. La escena transmite cordialidad, pero también intenta suavizar responsabilidades demasiado recientes para desaparecer con una fotografía y un tuit. La ciudadanía recuerda perfectamente cómo el Congreso destruyó la institución presidencial.

La incoherencia es que dichos llamados a la unidad conviven con un Parlamento que impulsa blindajes, presiones contra administradores de justicia y reformas orientadas a ampliar márgenes de impunidad.

El Perú necesita sin duda una reconstrucción institucional nacional. Esa tarea exige reconocer cómo el abuso de las normas y la manipulación de la propia Constitución empujaron al país hacia una etapa de pobreza, inseguridad y deterioro estatal. Solo sobre esa memoria que no busque cambiar la historia puede construirse una reconciliación auténtica y duradera. Una que de verdad necesita el país.