Hombre halla más de US$2 millones en lingotes de oro dentro de vehículo militar que compró por Ebay

Nick Mead, un coleccionista británico de vehículos militares, descubrió cinco lingotes de oro valorados en más de US$2 millones en el depósito de un tanque Tipo 69 que compró por eBay. Este sorprendente hallazgo ha generado gran interés y especulación sobre el origen del oro.

El tanque, que fue utilizado por el ejército iraquí, podría haber albergado el oro desde la invasión de Kuwait en 1990. Mead, conocido por su colección de más de 300 vehículos bélicos, decidió compartir su experiencia a través de su canal de YouTube, donde reveló el descubrimiento de los lingotes ocultos.

La historia de Mead resalta cómo la fortuna puede cambiar en un instante, especialmente cuando se combina la pasión por los vehículos militares con un hallazgo inesperado. Sin embargo, el futuro de los lingotes de oro aún está en el aire, ya que las autoridades intentan rastrear a sus propietarios originales.

Aunque no fue considerado revolucionario, el Tipo 69 fue ampliamente exportado a varios países en el Medio Oriente, África y Asia, siendo utilizado en múltiples conflictos. Foto: News Group

El descubrimiento del oro en el tanque

Durante una revisión del tanque frente a las cámaras, Mead encontró un compartimiento oculto cerca del tanque de combustible. En lugar de herramientas o municiones, se topó con cinco lingotes de oro. Aunque el origen de estos lingotes no está claro, se especula que podrían provenir de Kuwait o de alguna familia adinerada de Medio Oriente afectada durante la invasión iraquí.

La decisión de entregar el oro a la policía

Ante el inesperado hallazgo, Mead decidió actuar de manera responsable y llamó a la policía. Los lingotes fueron trasladados a una caja de seguridad en Londres, donde las autoridades británicas se comprometieron a identificar a los propietarios originales antes de tomar una decisión sobre su destino. A pesar de la tentación de vender el oro, Mead optó por hacer lo correcto y no recibió ninguna recompensa por su honestidad.

El futuro incierto de los lingotes de oro

Las investigaciones para rastrear el origen de los lingotes continúan, pero hasta el momento no se ha encontrado a ningún dueño legítimo. Si después de un tiempo no se identifica a los propietarios, los lingotes pasarán a ser propiedad de Mead, quien podría venderlos por 2,5 millones de euros. Sin embargo, el coleccionista se siente frustrado, ya que si alguien reclama el oro, no recibirá ninguna recompensa por su descubrimiento.