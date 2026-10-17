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Cancelan ‘El Sultanato’, reality con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., tras menos de un mes de su estreno

Tras 'La Prisión de Destino 2', Samahara Lobatón vuelve a sufrir el cierre de un reality. La influencer participó en 'El Sultanato' junto a Renato Rossini Jr., con quien protagonizó besos y más momentos.

'El Sultanato', reality con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fue cancelado el 16 de octubre.
'El Sultanato', reality con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fue cancelado el 16 de octubre.Foto: composición LR/Instagram
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Duró menos de lo anunciado. ‘El Sultanato’, reality de convivencia grabado en Miami que reunió a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. como los únicos participantes peruanos de la competencia, llegó a su final de manera anticipada poco después de su estreno. Su cancelación llega tras el cierre inesperado de ‘La Prisión de Destino 2’, programa en el que la hija de Melissa Klug figuraba junto a su expareja Youna.

La disputa por la corona terminó abruptamente tras una serie de bajas dentro del programa. La producción comunicó la decisión a los concursantes y puso fin a una temporada que originalmente había sido diseñada para extenderse durante 45 días.

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Anuncian inesperada cancelación del reality ‘El Sultanato’

La cancelación de ‘El Sultanato’ fue comunicada a los concursantes durante una reunión dentro del propio reality el viernes 16 de octubre. Aunque la producción había proyectado una temporada de 45 días, el programa concluyó antes de alcanzar ese objetivo y sin coronar a un ganador.

Según se explicó durante el anuncio, uno de los principales problemas fue la salida de varios participantes, situación que afectó la dinámica del formato e hizo imposible la competencia como estaba planificada. Antes de despedirse, uno de los integrantes dejó claro que la decisión no implica el cierre definitivo del proyecto por parte de la producción.

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¿Por qué cancelaron ‘El Sultanato’, reality con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.?

“Hoy le decimos adiós, mas no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada cuando iba durar 45 días. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas”, explicó.

Más adelante, otro de los participantes detalló cómo las bajas dentro del programa terminaron afectando el desarrollo del juego. “Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, manifestó durante la despedida.

Para Samahara Lobatón el cierre de 'El Sultanato' —donde protagonizó besos y otros momentos cercanos con Renato Rossini Jr.— supone un nuevo reality inconcluso. Apenas unas semanas antes, también llegó a su fin de manera inesperada 'La Prisión de Destino 2', otro proyecto grabado en Miami en el que la hija de Melissa Klug participó junto a su expareja Youna y que fue cancelado ante el temor de una eventual intervención del ICE en Estados Unidos.

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