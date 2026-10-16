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Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento en San Isidro: "Es un mal ejemplo"

El veterinario Pancho Cavero fue muy crítico con Deysi Araujo y cuestionó los cuidados que le ofrece a la cabrita en su departamento. Además, expuso que el animal no goza de una buena calidad de vida.

El veterinario Pancho Cavero también cuestionó la exposición mediática de Deysi Araujo.
El veterinario Pancho Cavero también cuestionó la exposición mediática de Deysi Araujo.Foto: composición LR/América TV/ATV
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Deysi Araujo vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por la decisión de criar una cabrita dentro de su departamento en San Isidro tras semanas de la disputa con sus vecinos. Lo que comenzó como una presentación pública de su nueva mascota, que asegura fue un regalo de su compadre, terminó por generar cuestionamientos sobre las condiciones en las que vive el animal.

Quien se mostró más crítico fue Pancho Cavero. El conocido veterinario analizó el caso en televisión y advirtió que un departamento no reúne las características que necesita un cabrito para desarrollarse adecuadamente.

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Pancho Cavero cuestiona el bienestar de la cabrita

Durante su participación en 'América Hoy', Pancho Cavero fue consultado sobre la posibilidad de criar un cabrito en un inmueble residencial. Su respuesta fue categórica y apuntó a las necesidades básicas de este tipo de animales. “No, de ninguna manera. Un cabrito necesita correr, necesita la luz solar, correr, comer, hacer... O sea, no, desde ningún punto de vista yo creo que sea conveniente. No es calidad de vida”, afirmó el especialista.

El veterinario también expresó preocupación por algunos cuidados mostrados por la exvedette, quien también cría cuyes en su inmueble. Al referirse a la alimentación del animal, que tiene apenas 4 meses de vida, explicó que ciertos productos podrían afectar su salud. “La leche es leche de vaca y él es cabrito. Si tú le das leche a un perro, se va a ir en diarrea; a un gato también, porque son intolerantes a la lactosa”, señaló.

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Además, cuestionó el uso de productos de higiene destinados a personas y alertó sobre posibles consecuencias para la piel de la mascota. “Y que lo bañes con un champú de bebé, de humanos, ese pelo no es para ese champú de ninguna manera. Va a tener problemas de piel, dermatológicos”, agregó.

El veterinario también atribuyó la repercusión del caso a una presunta búsqueda de notoriedad por parte de la exvedette y pidió no normalizar prácticas que considera inadecuadas para el cuidado de este tipo de animales. “Esto es marketing para ella. Está en la noticia, necesitaba noticia, le estamos dando noticia, pero ese es un mal ejemplo, no hay que seguir ese ejemplo”, sentenció.

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