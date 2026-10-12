Es falso que BTS haya bailado canciones peruanas en concierto: videos muestran a actores tailandeses durante su visita al Perú en septiembre

LO FALSO:

Se han difundido videos del grupo surcoreano BTS bailando canciones peruanas en pleno concierto.

LO VERDADERO:

Un análisis visual, junto con las fotografías oficiales de la organizadora del evento, permitió confirmar que se trata de los protagonistas de la serie tailandesa ‘Only Friends: Dream On’, quienes se reunieron con sus fanáticos en Lima el pasado 12 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

En el marco de la llegada del grupo surcoreano BTS al Perú para los conciertos que ofreció los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira ‘Arirang World Tour’, se difundieron en redes sociales dos videos en los que supuestamente se observa a sus integrantes bailando canciones de la costa, sierra y selva del país.

Algunas de las descripciones que acompañaban los videos. Foto: Composición LR

Uno de los posts con más alcance se encontraba en Facebook y superaba las 147.000 visualizaciones, 2.300 reacciones, 353 comentarios y 124 compartidos.

Post con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En realidad, los videos no muestran a los integrantes de BTS, sino a los protagonistas la serie tailandesa ‘Only Friends: Dream On’: First Kanaphan, Khaotung Thanawat, Force Jiratchapong, Book Kasidet, Neo Trai y Mark Pakin, quienes participaron en un encuentro con sus fanáticos peruanos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, el 12 de septiembre de 2026.

El análisis visual de los videos no solo permitió identificar a los actores, sino también a Kito, creador de contenido y conductor de eventos relacionados con la cultura asiática en nuestro país, quien tuvo el cargo de animador, y que incluso, bailó con ellos.

'Kito' fue el host del evento. Fotos: Facebook / Kito | Composición: LR

Kito, además, compartió su experiencia en el evento a través de sus redes sociales.

Kito vía redes sociales. Foto: Kito (Instagram)

Otra diferencia se encontró en el escenario. En los conciertos de BTS, este estuvo ubicado en el centro del Estadio San Marcos, lo que permitía al público rodearlo y ver a los artistas desde distintos lados. En cambio, en los videos virales se observa una pared negra detrás de los artistas, lo que indica que la tarima estaba ubicada hacia un solo lado del recinto.

Comparación entre los escenarios. Foto: Redes sociales / Diana Sanchez | Composición: LR

Asimismo, la productora Work Shows, encargada del evento de los actores tailandeses, publicó fotografías oficiales en las que aparecían los mismos jóvenes que se ven en los videos difundidos en redes sociales.

Una de las fotografías oficiales del evento. Foto: Work Shows

Otra de las fotografías oficiales del evento. Foto: Work Shows

Por los motivos mencionados, se concluye que los virales no muestran a los integrantes de BTS bailando música peruana, sino a los actores tailandeses de ‘Only Friends: Dream On’ durante el encuentro que realizaron con sus fans en Lima el mes pasado.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se han difundido dos videos que fueron atribuidos falsamente a los integrantes de BTS bailando música peruana durante su visita al país. Un análisis visual y las fotografías oficiales de la productora Work Shows permitieron comprobar que se trata de los actores tailandeses de la serie ‘Only Friends: Dream On’, quienes participaron en un encuentro con sus fanáticos en Lima el 12 de septiembre de 2026.