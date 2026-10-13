Es falso que BTS haya visitado Huacachina y las Líneas de Nasca durante su estadía en Perú: imágenes fueron generadas con inteligencia artificial

Como parte de su gira ‘Arirang World Tour’, el septeto BTS arribó a Perú para realizar conciertos los pasados 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Bajo ese contexto, comenzaron a circular en redes sociales dos imágenes que supuestamente mostrarían a los artistas en destinos turísticos de Ica: una en el oasis de Huacachina y otra frente al mirador de las Líneas de Nasca.

Imagen viralizada #1. Foto: Redes sociales

Imagen viralizada #2. Foto: Redes sociales

Un análisis visual de ambas imágenes permitió identificar diversas inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad. En la primera, los rostros de las personas que aparecían no correspondían a los integrantes de BTS. En la segunda, aparte de ello, se observaban deformaciones en los rostros de algunos y en las letras del cartel del mirador, que presentaban trazos irregulares.

Se observan rostros deformados. Foto: Redes sociales

Se observan trazos irregulares (no letras en español) en el cartel del mirador. Foto: Redes sociales

Por los motivos mencionados, ambas imágenes fueron analizadas con las herramientas especializadas Hive Moderation y Sightengine, las cuales arrojaron probabilidades superiores al 98% de que hubieran sido generadas con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen #1 con Hive Moderation (99.8% de probabilidad de ser generada con IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen #1 con Sightengine (99% de probabilidad de ser generada con IA). Foto: Sightengine

Análisis de la imagen #2 con Hive Moderation (98.8% de probabilidad de ser generada con IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen #2 con Sightengine (99% de probabilidad de ser generada con IA). Foto: Sightengine

Asimismo, se revisaron todas las redes sociales y otras plataformas oficiales de BTS (grupales e individuales). Hasta el cierre de esta nota, no se encontraron fotografías, videos ni publicaciones que confirmaran que los artistas hubieran visitado Huacachina, las Líneas de Nasca u otros destinos fuera de Lima.