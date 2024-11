En la última edición de 'Amor y Fuego', Rodrigo González sorprendió a más de un televidente al revelar que Magaly Medina le había hecho una carta notarial por difamación después de las constantes conjeturas que el popular 'Peluchín' habría hecho sobre el caso de Andrés Hurtado, a quien habría intentado relacionar con la 'Urraca'.

Magaly Medina manda carta notarial a Rodrigo González por caso Chibolín

Rodrigo González se tomó varios minutos de su programa para referirse a la carta notarial que recibió de parte de Magaly Medina. A su vez, el presentador estaba junto a su abogado Iván Paredes, quien restó importancia a la misiva y dio más detalles al respecto.

"Ha llegado una carta del estudio Benji Espinoza abogados, abogado de Magaly Medina", dijo en un inicio 'Peluchín', a lo que su abogado confirmó que se trataba de una carta por difamación, lo cual, según el letrado, no funcionaría porque "no se trataron de afirmaciones directas".

"Realizó afirmaciones difamatorias contra mi persona, no señalándome directamente, pero sí de manera evidente. Si bien en esta forma no se ha referido de mí de forma directa, queda más que claro a quién se refiere para su audiencia", leyó Iván Paredes la carta notarial. "Su discurso no solo es tendencioso, sino que se ha dirigido a mí de manera indirecta... Las conjeturas que usted lanza al aire sin pruebas", añadió.

Finalmente, el abogado minimizó la carta notarial y dijo que la misiva de Magaly Medina contra Rodrigo González no llegaría a nada porque no cumple "los requisitos mínimos" para una infracción contra el delito de difamación, porque no hubo afirmaciones directas en su contra. "Esta carta no merece ser respondida de tu parte, mi consejo es no responderla para que no pierdas tu tiempo"