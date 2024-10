El 28 de octubre, Rodrigo González, conocido por su estilo directo y sin filtros, compartió en su programa 'Amor y fuego' una serie de revelaciones sobre la amistad entre María Pía Copello y Magaly Medina. Este inesperado relato ha capturado la atención de los seguidores de ambos personajes, quienes han sido testigos de su evolución en la pantalla chica.

Durante la emisión, González, acompañado de Gigi Mitre, desglosó cómo se forjó esta relación que ha perdurado a lo largo de los años. A través de anécdotas y momentos significativos, el presentador ofreció una mirada íntima a la conexión que une a estas dos figuras emblemáticas de la televisión peruana, quienes han compartido tanto momentos de alegría como de controversia.

¿Qué reveló Rodrigo González sobre la amistad de María Pía y Magaly Medina?

Rodrigo González relató que la amistad entre María Pía y Magaly comenzó en un contexto inesperado. A pesar de sus diferencias de personalidad y estilo, ambas encontraron un terreno común que les permitió construir una relación sólida.

'Peluchín' mencionó que en una oportunidad le preguntó a María Pía: “Oye, te has hecho bien amiga de Magaly, ¿no? Porque las veo más cercanas que nunca”. Ella le respondió con franqueza que la verdadera relación cercana la mantenían sus esposos, más que ellas mismas. “Yo voy y todo, pero los que quedan son Alfredo y Samuel. Ellos son los que se hicieron parte”, aclaró Copello.

González enfatizó que la información provenía directamente de la exconductora infantil, asegurando que no se trataba de un rumor ni de comentarios de otras personas. “Eso es algo que es mi testimonio. O sea, a mí nadie me lo ha contado. Así me lo dijo”, aclaró el presentador, subrayando la veracidad de su relato.

Según lo relatado, la amistad entre Magaly y María Pía comenzó en reuniones y salidas en las que ambas acompañaban a sus esposos. Fue en esos encuentros donde surgió una relación más cercana entre ellas, quienes hasta ese momento no habían compartido un lazo estrecho. “Recuerdo claramente que eso me lo dijo”, afirmó González, explicando que al principio la empresaria percibía la amistad como una extensión de la relación de sus parejas. Sin embargo, la cercanía se incrementó con la regularidad de las salidas y los viajes en conjunto, lo que permitió que la relación evolucionara hacia una conexión más auténtica entre ambas.

Con el tiempo, las dos conductoras construyeron una relación más profunda, gracias a la constancia de los encuentros y el tiempo compartido en distintos escenarios. “Definitivamente, después de tantas salidas y seguir viajando, ya se le ha gustado”, comentó González.

Magaly Medina defendió a María Pía de las acusaciones en su contra

En la emisión del martes 22 de octubre de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina se refirió al caso de María Pía Copello, resaltando la ausencia de pruebas en su contra y exhortando a los medios a practicar un periodismo más ético. "No sacar pruebas me suena a chantaje y a ejercer el periodismo con chaveta", expresó la presentadora de ATV, desmintiendo los rumores que vinculan a Copello con actividades ilegales.

Medina subrayó cómo las acusaciones infundadas afectan la reputación de figuras públicas, especialmente cuando no hay evidencia que las respalde. "Lo más fácil es lanzar una acusación, pero lo más difícil es limpiar la imagen cuando se ha afectado sin razón alguna", señaló la conductora, indicando que las imputaciones contra María Pía y su familia parecen tener como único fin el desprestigio injustificado.

"Entonces, yo digo, ¿tú quieres destacar con tu canal de YouTube? ¿Quieres destacar con tu programita para que todo el mundo lo vea? (...) creo que hay que hacer un trabajo más responsable y menos ligero. También me dirijo a todos los 'loritos' (...) creo que si quieres embarrar a alguien, mínimo, tómate el trabajo de investigar", declaró Magaly Medina, claramente molesta por la situación.