La conductora de televisión Magaly Medina ha decidido dar un nuevo paso en el juicio que enfrenta con el futbolista Jefferson Farfán. A través de su abogado, Benji Espinoza, Medina ha interpuesto un recurso de nulidad contra la sentencia que la obliga a pagar una reparación civil de 300 mil soles y a realizar trabajo comunitario.

Este recurso busca cuestionar la decisión del tribunal que dictó la sentencia, la cual ha generado gran revuelo en los medios de comunicación y entre sus seguidores. La sentencia en cuestión se originó a raíz de un juicio que Farfán entabló contra Medina, quien ha sido conocida por sus críticas y comentarios sobre la vida personal del futbolista.

Magaly Medina busca la nulidad de sentencia en lío contra Jefferson Farfán

Ante la sentencia que la obliga a pagar 300 mil soles a Jefferson Farfán, Magaly Medina ha respondido con una contundente acción legal: la solicitud de nulidad del fallo emitido en segunda instancia.

La conductora expresó su desacuerdo con el veredicto y afirmó que su equipo legal, encabezado por el abogado Iván Paredes Espinoza, ha presentado el recurso de nulidad con el objetivo de revertir la sentencia. En conversación con el diario Trome, Medina destacó los esfuerzos inmediatos de su abogado en este proceso.

“Ahora son 300 mil soles (que le pide Jefferson Farfán). Este es el alcance que me acaba de dar el doctor Espinoza, ‘el mismo día que notificaron la sentencia de segunda instancia, presentamos la interposición del recurso de nulidad’, eso me dice el abogado", comentó Medina a Trome.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jefferson Farfán y su intento de meterla a prisión?

El exjugador de la selección peruana ha presentado un total de tres demandas contra la conductora de televisión, y en una de ellas se dictaminó prisión suspendida para la ‘Urraca’. Sin embargo, el lunes 23 de septiembre, la figura de ATV reveló que la defensa legal de ‘Jeffry’ ha solicitado la revocación de esta medida para cambiarla a prisión efectiva.

“Tengo en mis manos toda la documentación, una notificación que he recibido, en la que los abogados de Jefferson Farfán, o mejor dicho, el abogado, junto a Jefferson, llevan años persiguiéndome en un acoso constante, buscando enviarme a la cárcel de una u otra manera”, expresó enérgicamente Magaly Medina.

"En esta notificación que me llega, el abogado de Jefferson Farfán le pide al Juzgado, a la jueza, que se me revoque la suspensión de la pena suspendida que tengo por un juicio con Farfán, uno de los tres juicios que tengo con él, convirtiéndola en prisión efectiva. Esto me llegó este fin de semana. Dice 'pido se le revoque la suspensión de la pena convirtiéndola en prisión efectiva", agregó la 'Urraca'.