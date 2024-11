En la más reciente emisión del programa 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a la audiencia al revelar una supuesta negociación que Andrea San Martín habría realizado en el pasado a favor de su expareja Sebastián Lizarzaburu, con quien mantuvo una relación amorosa. La revelación se dio mientras los presentadores discutían sobre el reciente gesto de la exchica reality al amoblar el departamento de la madre de su actual pareja.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Andrea San Martín?

Durante el programa, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron el acto reciente de Andrea San Martín de ayudar económicamente a la familia de su actual pareja, recordando un episodio en el que la influencer también habría realizado una negociación similar para Sebastián Lizarzaburu.

Según relataron los conductores, en una ocasión cuando Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu eran pareja, la exchica reality habría negociado una entrevista exclusiva con el programa 'Amor, Amor, Amor', espacio que en ese entonces era conducido también por Rodrigo González, a cambio de suplementos de proteínas para el popular 'Hombre Roca'.

"Nuestro productor periodístico nos hace recordar. Una vez, en 'Amor, Amor , Amor', negoció un enlace con nosotros a cambio de proteínas para el 'Hombre Roca", dijo Gigi Mitre, lo que provocó que Rodrigo González diera detalles y dijera que efectivamente eso sucedió.

"Data que cae como sable, ósea Andrea San Martín negoció el enlace (...) cuando también estaban en 'Bienvenida la tarde', negoció una entrevista por proteínas", añadió Rodrigo Gonzále. Sumado a ello, Gigi Mitre agregó que la exchica reality busca la manera de ayudar a sus parejas. "Si no se está metiendo la mano al bolsillo y tiene la posibilidad, no me parece tan mal", finalizó la conductora.

