Rosángela Espinoza llamó "feo" a Carloncho y recibió una contundente respuesta [VIDEO]

Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus seguidores al hablar sobre la relación que mantuvo con Carloncho, afirmando que se trataría de un ex "feo" que tuvo en su vida, y ello demostraría que la modelo se fija en los sentimientos y no en el dinero.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la modelo rompió su silencio a raíz de los gustos que tiene, sobre todo por el duelo de hip hop que mantuvo contra Ivana Yturbe, quien le recordó que no presenta a su novio en redes sociales porque no es agraciado, al igual que 'Carloncho'.

Tras enterarse de los comentarios en su contra, el conductor radial decidió ser conciliador y no expresó alguna molestia por lo sucedido. “Ya pasó bastante tiempo, todo bien con ella. No me molesta, al contrario. Feito pero buena gente, tendré que hacerme mis arreglitos. Si dice que soy buena gente, está bien porque sí sabe cómo soy. Lo que manda es el corazón”, dijo Carloncho a ‘América Espectáculos’.

Durante el duelo de rap, Ivana le recordó a Rosángela sobre su supuesto romance con Cueva y el departamento que consiguió. Ante lo sucedido, Carloncho también opinó: “Ni yo tengo departamento, estoy juntando de sol en sol. Mentira. En las batallas de rap siempre tienes que poner algo para que la gente se moleste, pero no. Es broma fuerte”, afirmó.

Sobre las operaciones que la modelo se hizo, el conductor de 'En boca de todos' afirmó que él la conoció así, por ello no podría opinar respecto a las presuntas cirugías.