Juliana Oxenford cuestiona la participación de Nicola Porcella en 'EVDLV'

Juliana Oxenford tuvo en exclusiva a Beto Ortiz tras su retorno a Latina con el polémico programa 'El valor de la verdad'. La periodista no perdió la oportunidad para preguntarle sobre su retiro del grupo ATV y del primer invitado que tendrá en la emisión de este sábado a las 10 de la noche.

Luego que Beto Ortiz revelara los motivos por los que no renovó contrato en ATV, Juliana Oxenford cuestionó el hecho de que Nicola Porcella sea uno de los primeros invitados en 'El valor de la verdad', debido a que su nombre se encuentra involucrado en la llamada 'fiesta del terror'.

"No te da temor de que el polígrafo pueda fallar, de que algo se te pueda escapar, de que el ojo desarrollado y ese olfato periodístico no esté lo suficientemente sensible como para detectar que te estén engañando cuando hay temas tan vulnerables y delicados de por medio", expresó Juliana Oxenford al hablar del polémico invitado en 'El valor de la verdad'.

Tras ello, Beto Ortiz dejó en claro el por qué retomó el programa del temido sillón rojo y sobre la decisión de entrevistar a Nicola Porcella.

"A ver, varias cosas: primero, si yo no creyera en el polígrafo, no haría el programa; obviamente que hay un margen de error; estoy acostumbrado, Juliana, a que todo lo que haga en televisión, radio y prensa va ser polémico y va haber un montón de gente que de entrada van a decir que está mal, es una farsa, es una cochinada....", respondió el controversial periodista.

Nicola Porcella confirma su participación en 'El valor de la verdad'

En tanto, Juliana Oxenford le preguntó si la opinión pública, reflejada en redes sociales, le importa en algún grado sobre lo que hace o deja de hacer en los medios de comunicación.

"Y no llega un momento en que sí te duele lo que te pueden decir...A veces se inventan cosas, a veces dicen muchas mentiras y llega un momento, a mí me pasa que sí me quiebro", manifestó la conductora del noticiario de Latina.

Beto Ortiz, fiel a su soberbia, respondió que tiene una forma distinta de tomar las críticas y manejarse en redes sociales.

"Me importa en el momento en que alguien, que yo respeto y estimo, dice algo duro, cruel o severo respecto a mi trabajo, pero en la medida que lo dice un montón de gente NN; no me importa porque no sé quienes son. Yo no voy a perder el tiempo respondiendo a cada troll que me dice cada incendio....Muchos de los tuiteros son simplemente granjas de trolls que maneja alguien pagado por determinado personaje, conocido o no, que te quiere bajonear", argumentó el conductor de 'El valor de la verdad'.

A pesar de la controversia que se ha formado en redes sociales con lo sucedido en aquella madruga del 26 de enero en la fiesta de Asia, Beto Ortiz confirmó la participación de Nicola Porcella en el temido sillón rojo del 'Valor de la verdad'.

Juliana Oxenford pone en aprietos a Beto Ortiz tras la confirmación de Nicola Porcella en 'EVDLV'