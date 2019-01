Esto es guerra: Génesis Arjona fingió romance con Patricio Parodi por pedido en contrato

Una revelación antes del gran estreno. La producción de "Esto es guerra" lanzó la fecha oficial para el regreso del reality de competencias a la pantalla chica. Con esta noticia se dio a conocer una polémica declaración que emitió una de las "pretendientes" que tuvo el guerrero Patricio Parodi.

La modelo panameña Génesis Arjona brindó una reveladora entrevista en su país al fin de su contrato con "Esto es guerra" Perú. La ex chica reality habló sobre un polémico tema que ha acompañado a todas las relaciones que se forman en televisión. Ella comentó que cuando conoció a Patricio Parodi en Panamá iniciaron una amistad, pero que tuvo un final inesperado. La información fue expuesta en "Instarándula" programa de espectáculos vía Instagram.

Génesis Arjona fue relacionada con Patricio Parodi cuando este fue convocado para ser miembro de "Esto es guerra" Panamá por unos días. Ese fue sólo el inicio del romance televisivo que también se vivió en Perú. Ella fue anunciada como uno de los jales para el reality de América TV. Ellos se mostraron muy cariñosos y hasta él la llevaba a su casa, compartía con su familia y se iban de viaje. Todo lo registraron en redes sociales.

La modelo panameña comentó que ella "fingió" estar interesada de Patricio Parodi porque fue una de las indicaciones que le dio el equipo de producción de "Esto es guerra". Su revelador comentario inicia nuevamente con la polémica de que algunos romances que inician en los programas reality son "armados" para poder captar a la audiencia.

"Ahora puedo hablar ya que el programa no está vigente. El programa "Esto es guerra" es parte show y otra realidad. Lo de Kevin y yo fue show. Lo de Patricio empezó como un show. Es un amigo mío. Yo soy profesional. Si me pones de novia con uno, yo soy novia de uno. Es mi trabajo. Yo soy profesional. No estuve con ningún guerrero".



Génesis Arjona en Instagram

La modelo Génesis Arjona nació en Panamá y ya cuenta con más de 500 mil seguidores. En su perfil de Instagram muestra la siguiente información. "La Barbie. Conductora de TV, Empresaria, Licenciada egresada de la UP. y Política. Con Dios por delante".

Patricio Parodi en Instagram

El guerrero Patricio Parodi ha llenado su Instagram de fotos al lado de su enamorada, la actriz de América TV Flavia Laos. Él ya cuenta con más de un millón y medio de seguidores.