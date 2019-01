Estados Unidos: Rinden homenaje a popular animador peruano Johnny López

Familiares, amigos y seguidores del popular animador y locutor de radio y televisión, Juan Miguel López Cancino, conocido artísticamente como Johnny López, se reunieron en Union City, en New Jersey, Estados Unidos, para tributarle un homenaje por su destacada carrera profesional.

El evento se realizó en el Centro Cultural William V. Musto de dicha ciudad.

“No me lo esperaba, me invitaron a un concierto de rock ochentero y vine con mi hija menor y mi esposa, no me imaginé que el evento era en mi honor”, nos dijo visiblemente emocionado Johnny, quien se mostró sorprendido de su popularidad y el cariño de la gente.

Dijo también que para él es algo muy grande que los peruanos que viven en USA no se hayan olvidado de eventos como “La más más del Verano” y sus participaciones como maestro de ceremonias en innumerables certámenes de belleza.

“Mi esposa estâ feliz por el reconocimiento a mi trabajo y las muestras de afecto de todos, no puedo sentirme más feliz, mi hija menor también, no puedo sentirme más honrado”, manifestó el animador sin poder contener las lágrimas.

El comisionado de Obras Públicas de la ciudad, Lucio Fernández, le entregó la proclama en nombre del alcalde Brian P. Stack.

Cabe mencionar que la cantante Liz Ithem y la banda peruano-chilena El Cruce, fueron los encargados de interpretar temas famosos de las grupos más importantes de los años 80’s y 90’s