Reinaldo Dos Santos hace preocupante predicción sobre Alejandra Baigorria y Arturo Caballero

Alejandra Baigorria y Arturo Caballero son considerados como una de las parejas más estables del 2019, debido a que han mantenido su relación lejos de los escándalos y el ojo mediático; sin embargo, pese al buen estado de su romance, las cosas no terminarían nada bien en la relación, ya que Reinaldo Dos Santos reveló una triste predicción.

A raíz de la llegada del 2019, Reinaldo Dos Santos mantuvo un enlace con el programa 'En boca de todos' con la intención de dar sus predicciones para el nuevo año respecto a los personajes de la farándula. Como era de esperarse, la gringa de Gamarra no tomó muy bien las palabras del vidente, quien aseguró que no durará con su pareja.

Reinaldo afirmó que ellos no se casarán ya que "Él no es el amor de la vida de ella", provocando la molestia de la chica reality, quien no dudó en responder con fuerza. "Yo respeto, cada uno tiene su opinión, su trabajo, yo creo que el destino lo hace uno mismo, cada día creo que cambian las cosas, uno no puede decir qué es lo que pueda pasar mañana, ni yo, ni nadie", dejó en claro.

"Entonces, yo igual estoy tranquila, viviendo mi momento, feliz, y no sé que vaya a pasar más adelante", manifestó la novia de Arturo Caballero, quien se mostró muy seria al momento de defender su relación y el buen estado que lleva al lado de su pareja.

"Solo hay tres cosas en la vida que nunca te van a decepcionar. Una planta, tu perro y Dios. Todo lo demás te va a decepcionar en la vida", aseguró el brasileño ante cámaras, con la intención de 'hacer pisar tierra' a Alejandra Baigorria.

Las predicciones completas de Reinaldo Dos Santos