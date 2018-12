Gisela Valcárcel pide perdón a Michelle Soifer y a integrantes de 'Esto es Guerra'

Luego que Gisela Valcárcel y Michelle Soifer protagonizaron un tenso episodio en 'El Artista del Año', la presentadora aprovechó la reciente edición de su programa para disculparse con la integrante de 'Esto es Guerra'.

"Cuando uno está en vivo a veces dice cosas que uno no quiere decir, es una corriente de emociones y algunas cosas se pueden malinterpretar. Quise decirte que tú no eras responsable de los resultados. Quise quitarte, aligerarte la carga y terminé diciéndote que no nos dabas rating a nosotros. Te pido disculpas a ti y toda la gente de 'Esto es guerra'", expresó Gisela.

Además, la conductora de América TV tuvo unas palabras para el productor de 'Esto es Guerra': "A Peter (Fajardo) también le pido disculpas porque yo sí creo en la fuerza de un equipo y en América sí somos un equipo. Yo me quiero sumar a ese equipo sin cometer los errores que quizás me puede comprender María Pía (Copello) y Mathías (Brivio)... Respeto y valoro a cada una de las personas que están en el reality. Yo no pienso como muchos desconocedores, lo que sí pienso es que un programa como 'Esto es Guerra', que tiene una gran audiencia, no es porque a uno le caigan las cosas del cielo, sin duda ellos se lo merecen".

Finalmente, Gisela Valcárcel le dio un consejo a Michelle Soifer: "Debemos aprender a ser humildes. Eso te va a llevar a terrenos que tu Dios te tiene preparado".

Gisela Valcárcel y el día que encaró a Michelle Soifer:

Valcárcel no pudo ocultar su incomodidad y encaró a Michelle Soifer en pleno programa con contundente respuesta que generó tensión en la pista de baile.

"Aquí no hay estrellas. Aquí hay un equipo y si el equipo gusta, ustedes lo aplauden y lo convierten en su favorito, pero no actuamos individualmente. Michelle Soifer ha aportado al programa, claro que sí. Pero también aporta al programa la persona que entra a un desafío, pero sobre todo, el que usted esté ahí (televidentes)", aseveró la 'Señito'.