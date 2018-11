¿Cómo reaccionó Alessandra Fuller al reencontrarse con Pablo Heredia y Flavia Laos?

Tras los dimes y diretes entre Flavia Laos, Pablo Heredia y Alessandra Fuller, los jóvenes actores se volvieron a ver en la fiesta de la Preventa de América Televisión.

Con fuertes mensajes por parte de la intérprete sobre su ex pareja y Flavia Laos, muchos de los presentes no pudieron evitar estar al pendiente de cuál sería la reacción de la joven al verse otra vez con sus ex compañeros de trabajo.

De acuerdo con la versión de la conductora de 'En boca de todos' Tula Rodríguez, Alessandra Fuller y Pablo Heredia sí asistieron a la fiesta, pero en todo momento evitaron cruzarse y ni se miraron.

Así también indicó que la ex pareja estuvo sentada frente a frente, pero cada uno se divirtió por su lado y con un grupo de amigos diferentes. Alessandra Fuller estuvo acompañada del productor Miguel Zuloaga, mientras que Pablo Heredia junto a compañeros actores.





En las imágenes compartidas por 'En boca de todos' se muestra que Alessandra Fuller junto a su compañera de 'VBQ', Mayra Goñi; sin embargo, no hizo lo mismo con Flavia Laos. Evidenciando una posible enemistad.

Alessandra Fuller contra Flavia Laos

Semanas atrás, Flavia Laos fue entrevistada por América Espectáculos y aclaró que Pablo Heredia era solo su "confidente" y un buen amigo, además reveló que está distanciada con Alessandra Fuller tras el fin de las grabaciones de la telenovela, por lo que no serían amigas. Sus palabras provocaron la furia de la joven actriz, quien envió un mensaje en Instagram.

Tras mantenerse en silencio luego de los rumores sobre un posible romance entre Flavia y Pablo que acabó con su relación, Ale decidió no callar y expresar su sentir al escuchar las declaraciones de su examiga. "Cansada de tantas mentiras ¿Hasta cuándo?", "No puedo entender cómo siguen mintiendo con tanta ligereza frete a televisión nacional", "Consejo del día: si vas a mentir, mejor NO declares", fueron algunos de los duros mensajes que compartió en sus historias de Instagram.