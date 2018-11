Rebeca Escriben presumió su talento al ritmo de Selena Quinatanilla con final inesperado [VIDEO]

Rebeca Escribens, una de las conductoras más polémicas de América TV, movió las caderas al ritmo de 'Como la flor' de Selena Quintanilla. La 'mujer sin filtro' también demostró que tiene talento para cantar y no dudó interpretar una de las canciones más icónicas de la 'Reina del Tex-Mex'.

Con un lapicero en mano, Rebeca Escribens no se amilanó y dio rienda suelta a su emociones para cantar a todo pulmón uno de los éxitos de Selena Quintanilla que más sonaron en su momento."Ay ....me diste tú...se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder. Pero [a...] cómo me duele", se escuchó cantar en la primera parte del tema 'Como la flor' a la divertida conductora.

Rebeca Escribens lució una blusa verde y una minifalda blanca que destacó sus encantos. No solo cantó y contorneó las caderas al ritmo de Selena Quintanilla, sino que también aprovechó para enviarle un mensaje a uno de sus compañeros de labores. "En cambio Luchito sale disparado como una rata..Ya viene ya Luchito, ya viene", acotó la conductora de América Espectáculos.

La polémica presentadora suele realizar cualquier actividad en su espacio de Espectáculos, si no es con sus compañeros Federico Salazar y Verónica Linares, lo hace con las personas que forman el equipo de producción. Cualquier ocurrencia es parte de su personalidad de Rebeca Escribens, quien ha convertido ese bloque de América TV en todo un espacio de entretenimiento puro y divertido para su audiencia.

Además, en sus redes sociales, en especial Instagram, Rebeca Escribens suele sorprender a sus miles de fanáticos con cualquier material audiovisual de sus actividades cotidianas junto a su familia y en su centro de labores. El caso reciente fue el pequeño percance con sus outfit similares entre ella y su compañera Verónica Linares.

