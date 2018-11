Michelle Soifer sorprende con reacción tras escuchar predicción de Reinaldo Dos Santos [VIDEO]

Michelle Soifer sorprendió a más de uno en el set de 'En Boca de Todos' tras escuchar al vidente Reinaldo Dos Santos decir que ella no contraerá matrimonio con su actual pareja Kevin Blow, pese a que la chica reality no a cesado con los preparativos para su matrimonio con el dominicano.

Reinaldo Dos Santos vaticinó que Michelle Soifer y el cantante de origen dominicano no se casarán."No veo eso por ahora, veo que hay mucha compatibilidad en su relación, la relación va a seguir bien, pero todavía no veo esto que va a durar toda la vida", manifestó.

Tras escuchar las palabras del vidente, Michelle Soifer no pudo ocultar su incomodidad y le respondió de forma contundente al 'Profeta de América'.

"A ver, a ver, un momentito, yo creo que todos somos dueños de nuestro propio destino, así que yo me caso porque me caso, acá no me van a decir que no veo", expresó la cantante.

En tanto, Kevin Blow tuvo una reacción similar y mostró su desacuerdo con las palabras de Reinaldo Dos Santos, aduciendo que no cree en la videncia; pues su familia es religiosa. El dominicano no se quedó con 'la espina' y en son de broma le dijo que el 'Profeta de América' no está invitado a su matrimonio.

Como se sabe, Michelle Soifer y Kevin Blow siguen enfrascados en los preparativos para sus nupcias de ensueño y no están dispuestos que nadie opaque su felicidad, por ello la pareja zanjó el tema con Reinaldo Dos Santos.

