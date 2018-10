Gisela Valcárcel: "Grabar con Adolfo Chuiman ha sido un regalo" (FOTOS)

Tras su paso como actriz en la serie 'De vuelta al barrio', la conductora de televisión Gisela Valcárcel reveló que para ella ha sido un 'regalo' volver a grabar junto a Adolfo Chuiman. "Ha sido una experiencia fabulosa, además yo sigo la serie, estoy encantada de entrar y de haber tenido esta escena con Benigno que, además, es amigo mío de toda la vida. Esto ha sido un regalo tanto para él como para mí. Estar al lado de Adolfo emociona porque, además, tenemos muchas cosas que contarnos siempre, nos conocemos", contó la animadora.

Sin embargo, pese a la cercanía que tiene con el actor cómico, Gisela asegura que igual se sintió nerviosa al momento del reencuentro. "Aunque nos hemos puesto nerviosos, realmente no son esos nervios que le dan a uno de hacer una escena, son esos nervios que le dan a las personas que se vuelven a encontrar, que han sido amigos de toda la vida, así que ha estado muy lindo", agregó.

En tanto, su hija Ethel Pozo, quien también participó en las escenas, dijo: "Me encantó, me quedaría grabando por siempre, además que los conozco desde que era chiquitita, a Yvonne a Adolfo, y Claudita es mi amiga, estoy feliz. Por supuesto, Ester puede seguir, aquí estoy. Me encanta la actuación, así que feliz de venir a De Vuelta al barrio, me he quedado fascinada. Ahora también estaré en el teatro, también. Estoy agradecida.

En el capítulo en el que particparon ambas, Gisela interpreta a Mirella, una ex pareja de Beningno (Chuiman), mientras que Ethel a Esther, su hija. Mirella, irrrumpe en la casa de los Bravo buscando a Don Benigno, para develar que Esther ( Ethel Pozo) es su hija, causando sorpresa en Cristina (Claudia Bérnizon, la hija de éste) y de su esposa Consuelo (Ivonne Frayssinet), quien al final descubre que todo ha sido solo un terrible sueño.