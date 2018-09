Yo Soy: Katia Palma conmueve al revelar historia del imitador de Ozuna

Luchó para verlo en competencia. En la última emisión del programa ‘Yo Soy’ se presentó uno de los participantes con mayor acogida en el público del show de talentos que transmite Latina. El imitador peruano de Ozuna se llevó los aplausos del público con su presentación.

El imitador de Ozuna eligió la canción “Corazón de seda” para sorprender a los miembros del jurado. Quien no dudó en felicitar su interpretación y presencia en el escenario fue la actriz cómica Katia Palma, quien manifestó estar feliz por ver al cantante entre los participantes.

“Mi querido Toñito, hace rato te quería tener en la competencia, de verdad. No nos equivocamos en elegirte como participante en ‘Yo Soy’ esta temporada. Felicidades, una excelente presentación. Muy bien armado el personaje de inicio a fin”.

Para sorpresa de muchos, el imitador de Ozuna le reveló al jurado Ricardo Morán que él había intentado ingresar a la competencia de ‘Yo Soy’ en seis oportunidades. El director de teatro confesó que Katia Palma luchó en esas ocasiones para que él ingrese al concurso de talentos de Latina.

Ante esta afirmación, Katia Palma respondió con una frase que se ha hecho famosa y que pertenece a Thalía. “Es que tú no me oyes, no me escuchas”. Ricardo Morán le contestó que “él está aprendiendo de sus errores”.

Recordemos que en más de una oportunidad la miembro del jurado de ‘Yo Soy’ se ha declarado fanática de artistas de reguetón y trap. Incluso, ella es la más crítica con los participantes que llegan a los castings con sus imitaciones de artistas urbanos.

A continuación, les compartimos la imitación de Ozuna con la canción “Corazón de seda”.