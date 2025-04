Shawn Mendes, la estrella que se enamoró de Perú [CRÓNICA]

Shawn Mendes estuvo de gira con el tour ‘For Friends And Family Only’ y escogió nuestro país para cerrar con broche de oro esta gira sudamericana. El artista canadiense estuvo en enero visitando Cusco y regresó a dar un espectáculo a la capital luego de 6 años desde su última presentación en el 2019.



Desde muy temprano, muchos fans empezaron a concentrar en los exteriores del Costa 21. La única explicación, el amor y cariño que tienen hacia el compositor canadiense, quien brindó un espectáculo en una noche auténtica para los amantes de la música en inglés.



Pasaron las horas y cada vez estaba más cerca de que saliera Shawn. Los fanáticos empezaron a gritar y a corear su nombre. El frío pasó de lado, la brisa dejó de sentirse y las emociones empezaron a calentar los cuerpos de los asistentes, quienes estaban ansiosos de ver al cantante.

Los fans de Shawn Mendes no dejan de corear su nombre. Foto: difusión.

Ya estaba todo listo, el DJ pausó la música y las luces se apagaron. Empezaron a sonar los instrumentos y toda la oscuridad empezó a iluminarse, eran los celulares del público que no solo querían tener registrado ese momento en sus memorias, sino también en sus celulares.



Cada segundo aceleraba los latidos del corazón. No había lugar lejos, ni oscuridad que las pueda detener, porque si estaban juntos sabían que estarían bien. Las parejas estaban emocionadas y los instrumentos empezaron a sonar y junto a los fuegos artificiales, el saludo diciendo "Lima" y la introducción de la canción "There's Nothing Holdin' Me Back", el público empezó a estallar.



El concierto empezó arriba y con una risa coqueta, Shawn era feliz. Por ello, continuando con su set list y para todos aquellos que no sabían cómo expresar a una persona especial que merecían mucho más, empezó a sonar "Treat you Better".

Un corazón valioso



Cuando uno se preguntaba por qué iba al concierto, había muchas respuestas, muchas historias. Algunos porque estaban enamorados, porque la música del cantante los identificaba, conectaban con sus letras, tenían a una persona especial que le gustaba la música del cantante o, porque lamentablemente, alguien al que tanto querían ya no estaba en el mundo.



No hubo mejor manera de poder memorarlo y Shawn sabía, "This next one is very special to me, probably my favorite", la canción que viene es muy especial para mí, probablemente mi favorita. Cuando uno no puede hablar directamente, lo hace a través de una canción, "Heart of Gold", habló por muchos de los asistentes.

Shawn Mendes reconoció lo maravilloso que es el país. Foto: Elvis Cairo / URPI-LR

Junto a su repertorio, se pudo escuchar 'Señorita', 'Who I Am', 'Never Be Alone', 'Mercy', 'Stithces' y él sabía que el público que se hizo presente tenía que ser homenajeado como se debe. Por ello, y con mucho respeto mostrado hacia el país, junto a imágenes de los paisajes peruanos, invitó a Renata Flores al escenario, la cantautora y rapera del género quechua pop deslumbró a los asistentes.

Shawn reconoció lo maravilloso que es el país y en español mencionó "Estaba aquí en Perú en Machu Picchu como dos o tres meses en el pasado y yo creo que este país es absolutamente increíble. La gente aquí es muy amable y todo es lindo, muchísimas gracias por todo".

Era un éxito, por ello tenía que cerrar de la mejor manera y sabía que lo podía hacer. 'Why, Why, Why' junto a 'In My Blood' fueron los temas que abrieron y sanaron las heridas del corazón. Shawn sabía por qué escogió a Perú como el país para cerrar su gira, se enamoró de la gente y demostró su agradecimiento hacia ellos despidiéndose de este tour.