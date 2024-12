El exfutbolista Jefferson Farfán abrirá oficialmente las puertas de su primer centro comercial, llamado 'KM 40', este miércoles 4 de diciembre en el distrito de Lurín. Este proyecto, que marca su incursión en el mundo empresarial, se presenta como una inversión 100% peruana y busca atender las diversas necesidades de los usuarios en la zona sur de Lima.

¿Quiénes son los socios del mall de Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán no está solo en este ambicioso proyecto. Según declaraciones de José Zegarra, gerente general de Alta Visione Investments, esta empresa es la encargada de desarrollar el centro comercial y cuenta con varios socios clave, entre ellos la 'Foquita'. "Los dueños de KM40 son los socios de Alta Visione Investments, donde uno de los propietarios es Jefferson Farfán", señaló Zegarra en una entrevista con Trome.

El gerente destacó la capacidad de Jefferson Farfán para tomar decisiones estratégicas y su enfoque en el crecimiento financiero personal. "Hoy la juventud no tiene educación financiera, pero creo que Jefferson ha sido muy bien asesorado y estamos muy orgullosos de contar con él", agregó.

Entre las figuras asociadas al proyecto se encuentra la exmodelo y presentadora Karen Schwarz. Ella participará en el mall a través de su marca de ropa 'Valente'. Aunque se mencionó su colaboración, no se dieron mayores detalles sobre el alcance de su participación, más allá de su rol como socia comercial.

A pesar de la información revelada, Zegarra indicó que por temas de confidencialidad aún no es posible anunciar la totalidad de los socios involucrados en el proyecto. "Nos han buscado algunas otras figuras también, pero aún no podemos anunciarlos", comentó. No obstante, adelantó que en las próximas semanas podrían revelarse más detalles y propuestas relacionadas con 'KM 40'.