Cielo Torres brilla en su carrera musical con su más reciente lanzamiento, el tema 'Coqueteo Full'. A pesar de haberse enfocado en su faceta como cantante, la multifacética artista no deja de soñar en grande y asegura que aún le quedan muchos sueños y metas por alcanzar. La actriz de 39 años recuerda con cariño su paso por la televisión, especialmente por su interpretación del icónico personaje de Sabrina, la villana de 'Ojitos Hechiceros', que le permitió reconectarse con el mundo de la actuación y el público peruano.

Tras varios años alejada de la pantalla chica, Cielo Torres confiesa que extraña la televisión, en especial los roles antagónicos que le permitían explorar facetas más complejas como actriz. Aunque su enfoque principal en los últimos tiempos ha sido la música, no descarta la posibilidad de volver a interpretar a una villana si surge un proyecto que la motive, aseguró en entrevista para La República.

—Hasta este punto de tu carrera, ¿sientes que has logrado todo lo que te propusiste? ¿Qué retos o metas te quedan por alcanzar?

—He cumplido muchas cosas que las tenía pensadas y que pensé que no las iba a cumplir. Lo estoy haciendo. Pero a medida que voy creciendo, mis sueños siguen creciendo. Ahora quiero cosas más grandes. Tengo sueños y expectativas más grandes que antes. Así que ahora tengo que trabajar más por eso.

Cielo Torres. Foto: La Repúpblica

—Todos recuerdan tu paso por ‘Ojitos Hechiceros’. ¿Extrañas la televisión? ¿Tienes algún proyecto actual o futuro en la televisión?

—Sí, extraño grabar un antagónico. Sí, de mala. Porque después de eso he grabado personajes más de buena. Pero que es bonito también. Hice de cantante también, pero no era tan mala como Sabrina. En cambio, un antagónico me permitía como actriz explorar muchos territorios que son muy interesantes. Jugaba con la comedia, con el drama. En verdad era muy real lo que se aportaba como antagónica. Como actriz sí extraño como esa energía de antagónica.

Para mí 'Ojitos Hechiceros' marcó un antes y un después en mi carrera. Empecé con mucho miedo porque era la primera vez que tenía un personaje tan grande con mucho texto. La primera vez que hacía de mala. Había muchas preguntas en mi cabeza que no podía resolverlas porque era mi primera experiencia grande en televisión. A medida que iba grabando me daba cuenta de que era mucho más grande de lo que pensaba. Los textos eran más grandes, la maldad era más grande en mi personaje.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

No era solamente una mala que es envidiosa, sino que era una mala que envenenaba a la chica, que la mandaba a matar, entonces era como esto es demasiado, ¿no? Pero fue muy interesante poder conocer mi proceso como actriz con Sabrina y también fue bonito que Sabrina me abrió muchas puertas para que gente que no sabía quién era yo me conozca. Y gracias a eso también vuelvo a hacer mi relanzamiento como solista. Sí, porque en esos tiempos yo sí recuerdo que, bueno, tu papel pegó bastante.

Cielo Torres participó en 'Camino a la fama'. Foto: América TV

—¿Tienes en mente algunos proyectos que hayan surgido recientemente o, por ahora, están en pausa?

—Todavía no. Yo creo que desde el año pasado le he dado prioridad a la música. Ahora, si llega a mí un personaje que donde digo sí lo quiero hacer, por ejemplo, un antagónico, una mala que llegue, que me guste, si lo haría de todas maneras.

Fue muy bonito, fue muy gratificante porque al inicio yo tenía miedo de hacer de mal y que la gente en la calle me odiara, porque sentía un poco eso, pero no, al contrario, fue bonito poder experimentar este odio-amor de la gente.

—Tu reciente sencillo, ‘Coqueteo Full’, ha tenido una gran acogida. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia?

—‘Coqueteo Full’ nació en Punta Cana en el estudio de Master Chris. Soy parte de toda la composición y creación de la canción. Junto con Master y su equipo hicimos esta canción y otras más que van a ver después. Nació con esa idea. Yo empecé con esta idea, que era la idea de cuando dos personas se gustan, pero no se atreven a decirlo. Yo pensé que iban a ser una canción como una salsa romántica, pero terminó siendo una rumba para bailar rico y salió otra en el camino, se fue dando eso. Hay muchas historias de desamor en mi disco.

—Exploraste la cumbia, la música regional y la salsa. ¿Tienes definido el género musical en el que quieres enfocarte?

—Yo me considero una artista muy versátil y me gusta poder experimentar con diferentes géneros musicales. Ahora, el género de regional fue una bonita casualidad. Porque yo quise hacer un tema de regional, pero salieron varios temas. Porque me sentí cómoda. Empecé a escribir también canciones con Master y nacieron más canciones. Entonces, cuando me di cuenta qué había más de dos canciones que habíamos hecho, dije, ok, esto no lo puedo dejar acá, tengo que hacerlo y decidimos hacer el primer EP de música regional. Que, de hecho, me ha servido mucho para poder conocer otros territorios, poder entrar a Colombia un poco con mi música. Aquí en Perú soy la primera artista que hace música regional.

—¿Qué recuerdos te llevas de tu participación en la octava temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

—Es como una experiencia más allá de lo tradicional ahora que hay en la televisión. El público ve a un artista de manera muy natural, siendo ellos mismos, como normalmente no se puede ver en un escenario. En un escenario uno siempre tiene que mantener como la compostura, tiene que estar bien rectito, en cambio, en la cocina salen muchas cosas. La mayoría, creo, de personas que han pasado por ‘El Gran Chef’, artistas, se han podido mostrar de una manera positiva al público como son. Así que ha sido divertido.

De hecho, hay una energía muy bonita con todo el equipo de producción, con los chefs que están, el jurado, Peláez, el conductor. O sea, hay un grupo humano muy bueno que sostiene 'El Gran Chef' y que el artista se sienta cómodo. Porque a veces cuando trabajas en un lugar que no te es cómodo, obviamente no fluyen cosas divertidas, ¿no? Pero claro, te encuentras con un Jaco, con una Ivana, con Leila, que por ejemplo es una de las cosas que me llevo de ‘El Gran Chef’, dos grandes amigas que hasta el día de hoy tenemos una relación bonita de amistad.