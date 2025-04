La noche del 9 de abril, el Estadio San Marcos se convirtió en el epicentro de una avalancha de emociones. Lima vivió su primer encuentro con Stray Kids, el aclamado grupo surcoreano que no tardó en agotar entradas tras anunciar que Perú sería una parada oficial de su gira mundial dominATE. Desde muy temprano, el ambiente fuera del recinto ya daba señales de lo que se avecinaba: fans de todas las edades, lightsticks, pancartas y la euforia acumulada de años de espera.

A las 7:45 p.m., las luces se apagaron y una impresionante puesta en escena, con proyecciones visuales en 3D y fuegos artificiales, marcó el inicio de un espectáculo inolvidable. Sin más preámbulo, Bang Chan, Hyunjin, Felix, Lee Know, Han, I.N., Seungmin y Changbin emergieron en el escenario con la potencia de MOUNTAINS, desatando los gritos de miles de Stays (nombre de su fandom), quienes iluminaron el estadio con luces de colores. El show continuó con Thunderous y JJAM, mientras el estadio vibraba con cada beat.

“Está muy bueno el ambiente desde un inicio”, dijo Bang Chan, el líder del grupo, apenas tomó la palabra. Su saludo, como el de cada uno de los integrantes, fue en español y desató aún más aplausos. La conexión fue inmediata.

Los momentos emotivos comenzaron con District 9, canción que marcó el inicio de su carrera y que el público coreó con fuerza. Siguió Back Door, uno de sus mayores éxitos, y un potente mash-up que incluyó temas como Hellevator, Venom y Hall of Fame, acompañados de decenas de bailarines. La energía no decayó.

Euforia interrumpida

Después de un breve interludio en video (VCR), los chicos regresaron al escenario con trajes rojo y negro a bordo de un lujoso auto, listos para presentar Chk Chk Boom. Sin embargo, la euforia pronto se vio interrumpida por un momento de tensión: una fan se desmayó cerca del escenario, lo que llevó a Bang Chan a detener el concierto.

Con seriedad y preocupación, pidió al público que retrocediera. “Si no se ordenan, nos vamos del escenario”, advirtió. Paramédicos actuaron rápidamente; al menos tres personas fueron atendidas. Una fue retirada en camilla y otra en silla de ruedas. El grupo se retiró brevemente hasta que todo volvió a la calma.

El show continúa

Pasados unos 20 minutos, Han y Felix reaparecieron con Truman, devolviendo la calma y emoción al público. Le siguió el explosivo dueto Burnin' Tires de Changbin e I.N, acompañado de una banda en vivo y bailarines. El show retomaba fuerza con cada canción. Escape, a cargo de Bang Chan y Hyunjin, trajo una atmósfera más introspectiva. Luego, Lee Know y Seungmin mostraron su lado más vocal con CINEMA, en un momento íntimo iluminado por luces celestes, mientras en las pantallas aparecían los nombres de fans que participaron en un proyecto de agradecimiento.

La segunda mitad del show fue igual de imponente: el grupo regresó con chaquetas azules y una estatua gigante en el fondo para cantar Giant, seguida por Walkin On Water y S-Class, en medio del ya clásico cántico “¡Olé Olé Olé Stray Kids!” del público peruano.

“Hace poco fue nuestro séptimo aniversario”, compartió Bang Chan, mientras hablaban sobre su más reciente álbum dominATE, presentado por primera vez en Latinoamérica. Cada subunidad explicó brevemente sus canciones y cantó a capella algunos coros, mostrando cercanía y gratitud. “Esto ha sido posible gracias a nuestras Stays de Lima”, destacó Seungmin.

La recta final del concierto estuvo cargada de sentimiento y energía. Canciones como Lonely St., I am You y Cover Me emocionaron a muchos. Antes de presentar TOPLINE, Bang Chan se tomó un momento para reflexionar: “Hoy ha salido la luna y me hace pensar que es gracias a las Stay de Lima. Si la están pasando mal, vean la luna. Nosotros también la estaremos viendo”.

Una energía que se desborda

Con nuevas chaquetas negras de cuero, el grupo subió la temperatura con Social Path y LALALALA, y luego desató una avalancha de adrenalina con las coreografías de MEGAVERSE y MANIAC (MAMA versión). Algunos fans incluso tuvieron la oportunidad de bailar en pantalla gigante, generando uno de los momentos más divertidos de la noche. En los últimos compases del show, los integrantes regresaron con gorros andinos, o chullos, para presentar I like It y BLIND SPOT.

El momento más emotivo llegó con el video preparado por el club de fans oficial en Perú. Una animación llena de color y mensajes conmovedores se proyectó en las pantallas. “Su música ha cruzado fronteras. Este es su hogar también”, fueron alguna de las palabras de los fans peruanos.

La promesa de Stray Kids con sus fans peruanos

La despedida fue apoteósica: Stray Kids, Miroh, una versión especial de Chk Chk Boom, y God’s Menu pusieron el broche de oro a una noche mágica, coronada por un espectáculo de fuegos artificiales. Antes de retirarse, los ocho integrantes gritaron en español: “¡Volveremos! Promesa (...) ¡Muchas gracias, Lima! ¡Te amo!”.

Perú esperó años por esta noche y Stray Kids no decepcionó. Entre la euforia y los momentos de calma, la conexión entre los artistas y sus fans fue genuina. Fue más que un concierto: fue una celebración de amor, música y juventud.