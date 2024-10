En la más reciente edición de 'Amor y fuego', transmitido el martes 1 de octubre, se revelaron imágenes de la salsera Cielo Torres en el concierto de la artista argentina María Becerra. Lo que sorprendió a muchos fue verla acompañada de la productora Miluska Jácome, lo que rápidamente despertó rumores y especulaciones sobre la relación entre ambas.

Cielo Torres, que atraviesa un gran momento en su carrera musical tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Coqueteo Full', no tardó en responder ante las cámaras y aclarar los comentarios que surgieron luego de ser vista junto a Jácome. Pero, ¿qué dijo exactamente Cielo a las cámaras de 'Amor y fuego'?

Cielo Torres aclara situación sentimental tras ser vista con Miluska Jácome en concierto de María Becerra

En la última edición de 'Amor y Fuego', emitida el 1 de octubre, se mostraron imágenes de la cantante peruana Cielo Torres asistiendo al concierto de la argentina María Becerra. Lo que llamó la atención de los espectadores fue que Torres estuvo acompañada de la productora Miluska Jácome, lo que generó rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambas. Las cámaras captaron a la cantante y la productora durante el evento, mostrando a ambas con expresiones serias.

A raíz de esta situación, Cielo Torres decidió hablar ante las cámaras para aclarar su situación sentimental y los rumores en torno a su vida personal. “En estos momentos estoy soltera y nunca he hablado de mis relaciones amorosas ni de ningún tipo, así que no tengo por qué hacerlo ahora”, afirmó Cielo, destacando que siempre ha sido muy reservada sobre su vida privada. Sin embargo, añadió una declaración que dejó abiertas las especulaciones: “Nunca lo he expuesto de ninguna forma en ningún momento de mi vida, pero estoy feliz. Siempre lo he dicho, para mí el amor es amar libremente, yo nunca le voy a poner ninguna etiqueta ni nada”, comentó, sin negar ni desmentir su relación con Miluska Jácome.

Cielo Torres sobre los cuestionamientos a su orientación sexual

En una reciente entrevista con La República, Cielo Torres se pronunció sobre las críticas y el "hate" que ha recibido en redes sociales, afirmando que siempre ha trabajado con integridad y dedicación en su carrera artística. La cantante y actriz, sorprendida por el nivel de negatividad, confesó que era la primera vez que experimentaba ese tipo de ataques, pero que decidió llevarlo con tranquilidad y de manera relajada. "Yo no le hago daño a nadie, y solo espero que nadie me haga daño a mí", comentó Torres, reafirmando su compromiso con su trabajo y su bienestar.

Cielo también aprovechó la oportunidad para aclarar su relación profesional con Miluska Jácome, con quien ha trabajado durante muchos años en su carrera actoral y musical. Torres explicó que Jácome es su manager y productora, y que se siente muy tranquila trabajando con un equipo de confianza. Además, el tema mediático sobre su supuesta relación le sirvió para promocionar su reciente sencillo, 'Coqueteo Full', con un reel en el que ambas aprovecharon para enfrentar las especulaciones de manera creativa y directa.