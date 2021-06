Daniel Salaverry anuncia que es el nuevo vocero de Pedro Castillo

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-LR

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry dio a conocer que a partir de este momento es el nuevo portavoz del candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. “La vocería del candidato la voy a asumir yo”, refirió a la prensa este jueves.

Asimismo, respecto al pedido de Fuerza Popular para impugnar 802 actas de sufragio por presuntas irregularidades, Salaverry Villa manifestó que estas “argucias” responden a que el docente cajamarquino es el virtual presidente de la República.

“El virtual presidente de la República, Pedro Castillo, está con la tranquilidad y seguridad de que el JNE no se va a dejar sorprender por estas maniobras del fujimorismo, que pretenden cambiar la voluntad popular , los resultados expresados en las urnas. Estamos preparando las estrategias de defensa. El Perú tiene un nuevo presidente electo y eso no va a variar”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que el partido fundado por Keiko Fujimori —al que perteneció y con el que alcanzó una curul en el Congreso anterior— conoce los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que busca “cambiar la realidad”.

“ El fujimorismo, al ver que no ha podido ganar en el conteo de ONPE, está intentando esta maniobra en los jurados para revertir y cambiar la realidad. Pero no lo van a lograr (...) Las cifras son las mismas, las que tenemos nosotros, ONPE y el fujimorismo, por eso es que están desesperados”, agregó.

Daniel Salaverry: “Nuestros abogados irán a hacer la defensa”

Asimismo, el excandidato presidencial de Somos Perú expresó que la solicitud de Fuerza Popular no cuenta con sustento legal. Por ello, aseguró, no habrá variación en los resultados de la ONPE.

“ No hay ningún artículo en la norma electoral que le dé base legal a este pedido de nulidad . El hecho de que un candidato no saque votos en una mesa no es motivo para denunciar un fraude. Para eso, sus personeros, si hubo alguna irregularidad, debió hacer la denuncia y la observación en ese momento”, alegó.

Además, comunicó que desde Perú Libre están trabajando para responder a las nulidades y dejar sin efecto el petitorio del partido opositor. “ Una vez que los JEE programen las audiencias nuestros abogados irán a hacer la defensa y sustentarán que los argumentos del fujimorismo no tienen ninguna base legal, son simple y llanamente supuestos que no justifican un pedido de nulidad”, sostuvo.

Finalmente, Daniel Salaverry dio a conocer que la agrupación del lápiz cuenta con un centro de cómputo desde donde han podido corroborar lo expuesto por la ONPE. No obstante, confirmó que Pedro Castillo esperará al conteo final para pronunciarse.

“Nosotros nos sustentamos en la copia de las actas que tenemos. Tenemos nuestro centro de cómputo. Vamos a esperar los resultados oficiales porque es lo que corresponde, pero eso no significa que los resultados vayan a cambiar”, puntualizó.

