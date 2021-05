Guillermo Bermejo: Fiscal pide 20 años de cárcel por terrorismo

La Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado instaló esta mañana el juicio oral contra Guillermo Bermejo por el presunto delito de afiliación al terrorismo.

El fiscal superior Gino Quiroz pidió ante el tribunal que se impongan 20 años de prisión para el virtual congresista de Perú Libre, 100 mil soles de reparación civil al Estado e inhabilitación para ejercer cargo público, por el tiempo de la pena .

Previamente, la defensa de Bermejo solicitó que el juicio oral en contra de su patrocinado se inicie después del 6 de junio, argumentando que viene participando de la segunda fase electoral como militante y vocero de Perú Libre.

Arguyó, además, que el plazo para leer todo el expediente no era suficiente.

Sin embargo, después de deliberar el pedido, el juez Andrés Churampi informó que el tribunal decidió rechazar el pedido, aclarando que se mantienen intactos los derechos políticos de Bermejo y que la citación a juicio fue hace un mes.

El Ministerio Pública acusa a Bermejo de pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso. De acuerdo con testigos protegidos, Bermejo se desplazaba de forma “consciente y voluntaria” a campamentos para reunirse con el terrorista Víctor Quispe Palomino, alias camarada José, y su hermano —muerto por heridas de combate en enero de 2021— Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, entre el 2008 y marzo del 2009.

Quiroz añadió que Bermejo acudía a estas reuniones con “el fin de recibir adoctrinamiento ideológico, político y en el uso de armas de fuego”. Sin embargo, los testigos no son claros sobre el tiempo en que el acusado permaneció en las bases subversivas, entre un día y una noche o que estuvo de paso.

En un juicio realizado entre el 2016 y 2017, Bermejo fue absuelto de los cargos de pertenencia al terrorismo. Sin embargo, en agosto del 2018, la Corte Suprema anuló la sentencia absolutoria y dispuso un nuevo juicio, luego que la procuraduria estableció que no se valorizaron todas las pruebas en su conjunto. En abril, se dispuso realizar el nuevo juicio.

Al término de la sesión, el tribunal de jueces determinó que la próxima audiencia de juicio oral continuará el jueves 27 de mayo a las 3:30 p.m. La asistencia de Guillermo Bermejo para esa audiencia es obligatoria.

Pronunciamiento

Desde sus redes sociales, Bermejo se pronunció tras la sesión y señaló que tiene confianza que la justicia lo declarará inocente.

“La audiencia de apertura de mi juicio ha terminado. La misma acusación por la que salí absuelto fue presentada tengo fe en la probidad de los jueces de la sala. La verdad se abrirá paso y confío en Dios que una vez más se demostrará mi inocencia Gracias a todos por su solidaridad”, escribió.

Audio por aclarar

Luego de que se difundiera un audio en el que el congresista electo de Perú Libre Guillermo Bermejo señalara que de llegar al poder “no lo van a dejar”, el candidato a la presidencia del mismo partido, Pedro Castillo, indicó que se pronunciará sobre lo dicho.

Vamos a estar atendiendo unas comisiones y en la tarde vamos a hacer esa aclaración”, manifestó a la prensa este martes 18 de mayo desde la Casa del Maestro.

Previo a esto, el postulante al más alto cargo del Ejecutivo había enviado un mensaje en su red social en donde rechaza los “discursos autoritarios” y reafirma su compromiso con la democracia en un eventual gobierno.

“No acepto discursos autoritarios. Mi Gobierno no será de individuos, sino del pueblo en su conjunto y con respeto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones. Por ello es que hemos firmado hoy la ‘Proclama Ciudadana, juramento por la democracia’. #PalabraDeMaestro”, escribió.

En un audio de chuponeo teléfonico difundido por Wilax TV, Bermejo habría dicho: “No podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú. Nosotros lo dijimos con claridad: somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú”.

Bermejo no rechazó el contenido del audio. A través de las redes sociales afirmó: “Chuponear llamadas, descontextualizar y editar audios para romper la unidad de la izquierda y hacer creer que hay un plan dictatorial es el resumen de la barbaridad de esta prensa naranja”.

“El audio es de hace casi un año, cuando se frustró la unidad y Pedro Castillo Terrones no era aún nuesto candidato. Nuestra agenda no era la caviar, en eso me reafirmo. Y eso de llegar para quedarnos tiene que ver con la sucesión de alternancia presidencial que nuestras leyes permiten y que cualquier partido que tenga un plan serio para la grave situación del país debe tener”.

