Neldy Mendoza renuncia a candidatura: “Me allano a la solicitud de López Aliaga”

La aspirante a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, Neldy Mendoza, resolvió allanarse a la solicitud del candidato a la presidencia de su mismo partido, Rafael López Aliaga, para retirarse de la plancha presidencia a menos de un mes de las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021.

“ Me allano a la solicitud que ha hecho nuestro presidente López Aliaga y espero con mucha tranquilidad que el proceso al cual me han pedido me presente suceda en el marco normativo de los estatutos de nuestro partido y también al amparo del marco normativo del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó desde Arequipa.

Además, Mendoza resaltó la importancia del diálogo y recalcó que todos tenemos derecho a la enmienda.

“Confío plenamente en que los diálogos son las vías más favorables para solucionar las discrepancias (...) Todos los seres humanos podemos equivocarnos y tenemos derecho a la enmienda”, declaró.

No obstante, pese a sus afirmaciones, su renuncia a la candidatura no tendría validez legal, ya que habría sobrepasado la fecha límite para el retiro de candidatos establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estipulada como máximo el 10 de febrero de 2021, según la resolución del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Neldy Mendoza ofrece disculpas por sus comentarios misóginos

La aspirante a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular denunció que lo expresado en los videos que circulan en internet fueron sacados de contexto y manipulados, y han resultado ser una muestra de acoso y persecución.

“Se me ha acusado de que yo he dicho que las mujeres no deben ser profesionales, y eso resulta una paradoja y una contradicción, porque yo misma soy una mujer profesional. Se ha mal informado porque se ha publicado fragmentos de charlas, no fueron declaraciones en campaña y las frases que han sacado de contexto , editado y manipulados han sido una muestra de acoso y persecución”, sentenció.

Asimismo, se disculpó por haber utilizado algunas frases en sus declaraciones y aseguró que lo hizo con el afán de inspirar el deseo de superación.

“Lamento mucho aquella frase al calor de una ponencia que buscaba reivindicar esa situación de realización de la mujer en su maternidad. Cuando dije la frase abuelas terroristas me refería a que toda aquella palabra que no favorezca la posibilidad de que algún día, siendo yo la mejor investigadora, no pueda ser mamá”, enfatizó.

“ Me disculpo, pido perdón y disculpas públicas si por esa frase mis hermanas peruanas se han sentido ofendidas o que me he burlado de ellas. Esa no ha sido mi intención”, finalizó.

