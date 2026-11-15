Los dos Leones y el Perú , por Diego García-Sayán

La visita de León XIV a Sudamérica, y particularmente al Perú, tiene una dimensión que desborda lo religioso. Millones estamos remecidos de pies a cabeza por este positivo hecho. En tiempos de polarización, desigualdad y desconfianza, su presencia y mensaje recuerda que la dignidad humana, la justicia social y la fraternidad no son adornos del discurso público: son exigencias para una convivencia democrática.

Interesante la continuidad histórica especialmente sugerente entre los dos pontífices que escogieron el nombre de León. En 1891, León XIII preparó y publicó la fundamental encíclica Rerum Novarum, piedra angular de la moderna Doctrina Social de la Iglesia. Frente a los abusos de la industrialización, defendió la dignidad del trabajador, el salario justo, el derecho de asociación y la responsabilidad social del Estado. No propuso resignación ante los problemas de la época, sino obligaciones concretas frente a la injusticia y al dolor humano.

Más de un siglo después, León XIV retoma esa tradición en un mundo distinto, pero atravesado por desigualdades persistentes, nuevas formas de exclusión, nuevos problemas sociales y una preocupante erosión de la solidaridad. Su mensaje no pretende sustituir la política: la interpela. Recuerda que ninguna sociedad no puede llamarse “próspera” ni “democrática” si deja atrás a quienes trabajan, a las mujeres, a los jóvenes o a los pueblos históricamente postergados.

Entregado al Perú

En 1975 estaba en la cima de su vida: profesor de matemáticas en Chicago, aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard. Tenía todo lo que un joven podría soñar. Pero entonces tomó una decisión que nadie esperaba. Dijo no a Harvard. No a poder ganar mucho dinero. No a la fama. No a la “comodidad”. Y sí a algo que pocos se atreven a escoger: una vida de entrega total.

Se unió a un grupo misionero y se mudó a Perú. No a las ciudades ni a los lugares “turísticos” sino a las aldeas más remotas, donde los niños mueren por enfermedades tratables y las familias caminan kilómetros por agua limpia. No había caminos ni agua potable; solo montañas y desierto. Silencio. Y pobreza. Pero él lo abrazó como su hogar.

Robert no solo vivió entre el pueblo. Se convirtió en uno de ellos. Aprendió quechua—el idioma sagrado de los incas; llevó alimentos a pie durante días; durmió en pisos de tierra con las familias. Y rezó bajo las estrellas. Cuando no construía refugios, enseñaba matemáticas a niños descalzos bajo techos rotos. Cuando no sanaba, escuchaba —escuchaba de verdad— historias que a nadie más le importaban.

Un guerrero silencioso de la fe para quien en esta gira “sudamericana” el Perú ocupa un lugar singular: León XIV no llega como un visitante distante: vivió décadas entre peruanos, fue obispo de Chiclayo y adquirió nuestra nacionalidad. Al dirigirse a las autoridades, recordó con afecto las casas que le abrieron sus puertas.

En Lima habló de trabajo digno, señalando la importancia de tener un marco jurídico justo que proteja tanto a los trabajadores como a la iniciativa privada. Habló de responsabilidad empresarial, destacó la importancia de la diversidad cultural en el Perú y la importancia de la participación de las mujeres. Habló de los problemas del machismo, muy específicamente señalando que hombres y mujeres deben compartir las responsabilidades domésticas y familiares. Advirtió sobre los efectos de la adicción a las apuestas y los juegos de azar en las familias. Todo, demostrando que está muy al tanto de los problemas que realmente enfrenta el Perú.

Ha sido explícito contra la corrupción, la violencia y el individualismo. Ante los jóvenes, ha resaltado un crucial signo de esperanza. En Chiclayo y Pimentel, su presencia vuelve a los lugares donde su vocación pastoral se hizo experiencia cotidiana.

Son obligaciones

Pero ya deja León una pregunta incómoda y necesaria: ¿seremos capaces de transformar el entusiasmo de estos días en compromisos duraderos contra la exclusión y la injusticia? El mejor homenaje a los dos Leones no sería solo repetir sus palabras, sino tomarlas en serio.

Y algo crucial: en su ruta sudamericana nos va dejando una enseñanza esencial: la fe no puede convertirse en indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Tampoco la Doctrina Social de la Iglesia es patrimonio exclusivo de los creyentes. Sus principios —dignidad, solidaridad, bien común y atención preferente a los vulnerables— pueden convocar a ciudadanos de todas las convicciones. Y ser obligación del Estado y los poderosos.

¡Gracias, Robert Prevost, que te entregaste al Perú!