Millones de peruanos se encuentran a la espera del inicio de 2025, debido a que esta fecha presenta mucho simbolismo, tradiciones y celebraciones. En especial, esta festividad permite que muchos trabajadores en Perú descansen el miércoles 1 de enero por ser feriado nacional, por lo que aprovechan el día para salir de la rutina laboral.

Sin embargo, una parte importante de la población ocupada tendrá que asistir de todas maneras a sus centros laborales. Por este motivo, es importante que aquellos que están bajo contrato y en planilla conozcan sus derechos, ya que tienen derecho a recibir un monto adicional en su remuneración por trabajar en un feriado nacional. A continuación, te contamos los detalles sobre el pago extra por trabajar el 1 de enero.

¿Qué empleados recibirán un pago extra por trabajar el miércoles 1 de enero de 2025?

La legislación peruana estipula que los trabajadores del sector privado que laboren en un día feriado y se encuentren en planilla tienen derecho a recibir una remuneración equivalente a tres veces su salario habitual. Sin embargo, es importante señalar que esta disposición se aplica únicamente en los casos en los que no exista un acuerdo entre el empleado y el empleador para reprogramar el día de descanso correspondiente al feriado trabajado.

De este modo, si un empleado gana el sueldo mínimo, que recientemente el gobierno aumentó a S/1.130, entonces su salario diario equivale a S/37,67. Se debe multiplicar esta cifra por dos (S/75,34). Por tanto, este último monto se debe agregar a la remuneración mensual, por lo que el trabajador deberá cobrar, en total, S/1.205,34 a fines de enero.

¿Cuál es la diferencia entre los feriados y los días no laborables?

Primero, el feriado representa una jornada festiva a nivel nacional que permite a los trabajadores formales de los sectores público y privado ausentarse de sus labores. Para aquellos empleados que deban laborar en un feriado, la normativa establece que recibirán una compensación adicional que generalmente equivale al triple de su remuneración habitual, independientemente de que el día sea domingo.

Segundo, el Gobierno establece los días no laborables que aplican principalmente al sector público. En el ámbito privado, la decisión sobre si los trabajadores deben laborar recae en el empleador. Si un empleado trabaja en un día no laborable, no recibirá un pago adicional, ya que su salario se mantendrá sin cambios.

Las horas no trabajadas deberán ser compensadas dentro de los 10 días siguientes, ya sea mediante horas extras, laborando en días de semana o considerándolas como parte de las vacaciones, según lo determine cada entidad de acuerdo con sus requerimientos específicos.

¿El martes 31 de diciembre es feriado o día no laboble?

El Gobierno del Perú estableció que el martes 31 de diciembre de 2024 será considerado día no laborable compensable. Esta disposición se aplicará únicamente al sector público, lo que brinda a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de un período de descanso extendido.