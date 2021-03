Pleno del Congreso da luz verde al retiro de S/ 17.600 de AFP

Tras casi dos horas de debate, donde primó las diferencias entre las bancadas de Podemos Perú y Acción Popular, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la ley que faculta a todos los afiliados de las AFP a retirar hasta 4 UIT (S/ 17.600) de sus fondos.

Asimismo, también permite el retiro del 100% de sus ahorros previsionales a aquellos afiliados con 40 años o más y que no aportan desde hace cinco años.

Fue el congresista José Luna Gálvez quien reprochó al presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, “incluir un texto confuso” en el dictamen de ley que podría restringir el retiro de los fondos a los afiliados.

Para calmar las aguas, Hans Troyes, de Acción Popular, indicó que la ley “no tiene camiseta política”, pero acusó a la legisladora Cecilia García, de Podemos Perú, de hacer proselitismo político en pleno debate. García, por su parte, había exigido que se permita liberar hasta 5 UIT.

Pasada la discusión y tras una pausa, el Pleno logró consensuar un nuevo texto y juntó los 84 votos a favor, 13 abstenciones y 6 en contra para dar luz verde a la iniciativa. Se espera que la autógrafa se promulgue en los siguientes días, para luego ser reglamentada, y así 5,1 millones de peruanos accedan a sus fondos, según data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

SBS se pronuncia

Horas previas al debate, la SBS ya se había pronunciado sobre el dictamen, al advertir que “este tipo de medidas reduce los fondos de pensiones acumulados en la cuenta de los afiliados y, por ende, disminuye el monto de sus pensiones en el futuro”.

Asimismo, señalaron que un impacto inmediato de la medida es que se incremente de 2 millones a 6 millones el número de afiliados que se queden con cero soles en sus cuentas. Es decir, el 71% de los afiliados activos se volverán vulnerables.

“Se debe observar la ley”

Inmediatamente se supo la decisión del Pleno, la Asociación de AFP en conferencia de prensa no solo rechazó el dictamen aprobado, sino también exhortó al Ejecutivo a observar la ley y recurrir al Tribunal Constitucional.

“Toda esta ley es dañina para el país, por lo que se debe estimar observar este proyecto y recurrir al Tribunal Constitucional porque se trata de proteger la integridad de millones de peruanos”, dijo Giovanna Prialé, presidenta del gremio.

De acuerdo con Prialé, las consecuencias inmediatas serán: 1) generación de más peruanos sin protección en su vejez, retrocediendo a niveles de hace 30 años. 2) La salida de más de S/ 45 mil millones del SPP en un lapso de tres meses, lo que supone liquidar acciones en el corto plazo a precios más bajos “dando un mensaje negativo al mercado internacional, porque 2 de 3 tenedores de bolsas son extranjeros, y podría costarle al Estado si en un futuro quiere salir a vender deuda. Asimismo, la calificación de riesgo del país tendrá que ser revisada”, añadió.

Por último, dijo que adelantar la edad para acceder al retiro del 100% de los fondos supone que el Estado transfiera recursos “que hoy no tiene”, para el pago de los bonos de reconocimiento.

Argumento congresal

De acuerdo con cifras de la SBS, hoy hay en el sistema privado de pensiones 7,8 millones de afiliados. De ellos, 2 millones ya no tienen fondos tras acceder a los tres retiros previos aprobados en el primer año de la pandemia. Del número restante, cerca de 5,8 millones, al menos 3 millones de afiliados tienen en la actualidad un contrato de trabajo, es decir, realizan aportes.

Asimismo, se prevé que solo con los retiros de hasta 4 UIT, se desembolsen –potencialmente– S/ 45.000 millones. Mientras que por el retiro del 100% por jubilación anticipada a los 40 años saldrían otros S/ 6.100 millones, según la SBS. En total, S/ 51.100 millones se inyectarían en los bolsillos de los afiliados. La cifra representa el 31,5% de los S/ 161.857 millones que hoy administran las cuatro AFP.

Aunque para Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, el retiro solo sumaría S/ 38.000 millones, “pues recordemos que en la Ley 31017 solo retiraron el 55% de los potenciales beneficiarios. Además, siendo responsables y técnicos, se está incluyendo que el retiro sea en tres partes”, señaló.

Un día antes, dijo a La República que no se afectaría el sistema previsional pues el Banco Central de Reserva podría generar mecanismos para evitar un colapso. El BCRP aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Cabe señalar además que el Ejecutivo manifestó el último lunes que esperaría los resultados de la votación para pronunciarse. Aunque, de acuerdo a exposiciones anteriores de Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, no es difícil adelantar la opinión. Mendoza ya se pronunció contra los dictámenes: “Toda medida que debilite nuestro ya débil sistema pensionario no es bueno para el país. No estamos ahorrando lo suficiente para la vejez”, dijo el pasado 3 de marzo.

Al cierre de esta edición, el Pleno todavía no ponía al voto el dictamen sobre la CTS.

Reacciones

Anthony Novoa, pdte. C. de Economía

“Por el retiro de las 4 UIT se desembolsarían cerca de S/ 38.000 millones, recordemos que con la anterior ley solo el 55% de los potenciales beneficiarios decidieron retirar sus fondos”.

Giovanna Prialé, pdta. Asociación de AFP

“Toda esta ley es dañina para el país, por lo que se debe estimar su observación y recurrir al Tribunal Constitucional, porque se trata de proteger la integridad de millones de peruanos”.

Infografía - La República

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.