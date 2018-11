Conozca las cifras detrás de Netflix

Netflix es el negocio del presente y probablemente del futuro. Sus planes de inversión han tenido resultados superiores a las expectativas proyectadas.

Hasta setiembre, la compañía de televisión por streaming registraba 130 millones de suscriptores, 14.900 millones de dólares de ingresos durante los últimos doce meses, 1.300 millones de dólares de ganancias para el mismo periodo, 7,6 millones son los nuevos usuarios que se espera se suscriban en lo que queda de 2018.

Pero lo más llamativo es esta cifra: 18.600 millones de dólares. Ese es el monto que Netflix se ha comprometido a dedicar al desarrollo de contenido, que incluye programas que no estarán disponibles en la plataforma si no hasta después de varios meses o incluso dentro de un año, como las nuevas temporadas de The Crown y de Stranger Things o las nuevas series de Shonda Rhimes, conocida por crear Grey’s Anatomy o How to Get Away With Murder, reseña el NYT.

Esa cifra de inversión en contenido es mucho mayor a la de los sospechosos usuales de la industria del entretenimiento, como Walt Disney Company, HBO o NBC Universal. Es justamente por eso que los inversores se sienten atraídos por Netflix. Apuestan por su modelo mediático poco ortodoxo: gastar mucho ahora para afianzar una base de suscriptores enorme (y altos ingresos) después.

Esa cantidad explica por qué Netflix tiene una valuación tan alta en comparación con otras empresas de entretenimiento; su capitalización en mercados es de unos 156.000 millones de dólares, mientras que la de Disney ronda los 174.000 millones de dólares.