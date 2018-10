Exportaciones peruanas no llegarían a los US$ 50 mil millones

Con China y EEUU en medio de una disputa comercial, el comercio internacional se vuelve restringido y, por ende, las principales economías del mundo esperan menores tasas de crecimiento.

China, por ejemplo, este año alcanzaría una tasa de crecimiento del PBI de 6,5%, menor al 6,9% del 2017. En el 2019 la cifra retrocedería hasta el 6%. El gigante asiático, que es el principal socio comercial de Perú, podría ver reducida su demanda de productos por menor dinamismo de su economía.

Eso parece evidenciarse en algunos resultados preliminares de la exportación peruana. Según el último reporte del BBVA Research, el volumen de las exportaciones durante el tercer trimestre bajó 2%. Tal como se muestra en la infografía, es la primera tasa negativa del 2018.

La Asociación de Exportadores ya lo había advertido en agosto de este año. Las exportaciones, en dicho mes, tuvieron un descenso de 1,3% y sumaron US$ 3.889 millones.

Esto responde a un retroceso de 10,5% en la exportación de minerales. Según Juan Varilias Velásquez, presidente de Adex, los resultados de agosto no son más que el reflejo de la alta concentración que tienen nuestras exportaciones en los productos mineros y que nos exponen a la fluctuación de precios.

En el caso del cobre, una de nuestras principales reservas minerales para la exportación, su precio sí viene a la baja. Hace tres meses se esperaba que termine el 2018 en US$ 3.04 por libra, pero la nueva proyección del BBVA es que cierre en US$ 2.94 por libra.Similar situación en el 2019: el estimado del precio cayó de US$ 2.91 a US$ 2.88 por libra.

El economista jefe del banco, Francisco Grippa, explicó las razones para este retroceso. "La disminución entre el 2018 y 2019 obedece al menor crecimiento de China y como se endurecen las condiciones financieras a nivel mundial, el precio del cobre tiende a ser menor", recalcó.

Recordemos que China es uno de los principales demandantes de cobre en el mundo para el desarrollo de su infraestructura. Es por ello que, para el economista, "si reducimos el precio del cobre, es lógico pensar que los términos de intercambio van a bajar".

Factores internos

Por el escenario interno también existen presiones que empujan a la baja. Según Grippa, las unidades mineras se encuentran explotando zonas de baja concentración de minerales. Por lo tanto, hay menor mineral producido.

"Y tratándose de productos que son para la exportación es coherente ver un retroceso en el indicador", agregó Grippa. Otro punto que afecta al sector minero es el alza en las tasas de interés en los bancos centrales del mundo. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está en 2,25% y el próximo año llegaría a 3,25%.

Sector tradicional

La agroexportación sí se mantiene en su línea de crecimiento de 18,9% en agosto, al igual que los textiles (14,4%). La exportación de prendas de vestir se ha recuperado y pasó a crecer 12%; mientras que la pesca para el consumo humano sigue creciendo a tasas altas (29,7%).

No obstante, en el universo de exportaciones peruanas, los minerales tienen la mayor participación. En el corto plazo, parece poco posible alcanzar la meta del Gobierno para este año de US$ 50 mil millones en exportaciones. De hecho, el BBVA proyecta que las exportaciones estarán por debajo de esa cifra en US$ 48 mil millones.

El 2019 será mejor

El próximo año el escenario exportador se recuperaría. Se proyecta alcanzar casi los US$ 51 mil millones. La entrada de capitales extranjeros para financiar proyectos de inversión minera podría revertir la balanza.

"También se espera que las unidades mineras eleven su producción y exploten zonas con mayor concentración de mineral. Eso frena las presiones a la baja del mercado internacional", acotó Grippa.❧

Retrocede la confianza empresarial