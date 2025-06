Brian Wilson: el genio musical que lidió con la crisis y la fama

Brian Wilson, co-founder and lead vocalist of the Beach Boys, dies at 82 according to a family statement on Instagram. Photo: ABC News | Photo: ABC News

¿Qué música escuchaba el genio creativo de The Beach Boys? A una semana de la muerte de Brian Wilson y del reconocimiento público de otras figuras como Paul McCartney y Elton John (la voz de Cold Heart dijo que fue su “mayor influencia en mi forma de componer canciones. Un revolucionario que cambió las reglas del juego”), la revista Rolling Stone publicó la lista de canciones que acompañaron al creador de God Only Knows y Wouldn’t It Be Nice.

En su artículo, Jason Fine repasa la lista que eligió Wilson. En primer lugar, está Be My Baby de The Ronettes, seguida por My Sweet Lord de George Harrison, My Obsession de The Rolling Stones y Too Much Heaven de Bee Gees. En quinto lugar, vuelve el grupo femenino con Baby, I Love You y en sexta posición The Night Was So Young de The Beach Boys.

Vale la pena recordar que el músico fallecido a los 82 años fue autodidacta y que lidió durante décadas con problemas de salud mental. The Beach Boys, el documental de Disney+, estrenado en 2024, recoge sus declaraciones en entrevistas pasadas. Vemos a Wilson en la década de los 50 diciendo que, aunque creció rodeado de música, no lo puso como meta. “Quería ser dos cosas: psicólogo o beisbolista”.

Más adelante, lo vemos con los notables cambios que generó la enfermedad que padecía. En 2024, tras la muerte de su esposa, Melinda Ledbetter, se hizo público que pedían una nueva tutela para el músico debido a su diagnóstico de demencia. Jason Fine, quien lo conocía, describe que, después de su gira “estaba prácticamente jubilado”. Había pasado los últimos dos años “viendo documentales y partidos de los Lakers”, dice en la revista.

Wilson estaba orgulloso de sus hermanos. Quiso documentar su historia en más de una oportunidad y su vida también significaba The Beach Boys. “Hubo altibajos. Nos dieron por acabados”, dice en el documental Mike Love. Él junto con sus primos Brian, Carl y Dennis y su amigo de Al Jardine, le pusieron música al surf, deporte que, salvo Dennis, ninguno logró dominar a pesar de los intentos. Crearon el grupo que sería una “competencia” e influencia para The Beatles, pero cada uno de ellos reconoció que el genio detrás de ese éxito era Brian Wilson.

“Tenía ese misterioso sentido del genio musical que hacía que sus canciones fueran tan dolorosamente especiales. Las notas que escuchó en su cabeza y nos pasó eran simples y brillantes al mismo tiempo. Lo amaba y tuve el privilegio de estar cerca de su brillante luz durante un tiempo. ¿Cómo vamos a continuar sin Brian Wilson? ‘Solo Dios sabe’”, escribía McCartney la semana pasada.

Yo soy Brian Wilson... y tú no

El mayor de los tres hermanos presentó sus memorias Yo soy Brian Wilson... y tú no como una suerte de confesiones en 300 páginas. Su padre, Murray, tenía una empresa, pero había intentado antes hacer música. Años después, impulsó a sus hijos a formar un grupo y se convirtió en el mánager de The Beach Boys, pero también fue un padre abusivo al que Wilson temía. Lo describió como “violento” y “cruel”. El músico sufrió ataques de ansiedad desde la adolescencia, había quedado casi sordo del oído derecho y, de pronto, no pudo acompañar al grupo en los escenarios.

“Mi historia es una historia familiar, una historia musical y una historia amorosa, pero es también una historia de enfermedad mental”, dice en el prólogo de su libro. Wilson, en más de una entrevista, dijo que se arrepentía de haber consumido drogas y que “las voces” que escuchaba aparecieron días después.

En Yo soy Brian Wilson y tú no cuenta que estaba en el Royal Festival Hall y se alistaba para presentar el álbum SMiLE cuando empezó a escuchar las voces de las que “nunca” pudo huir: Tu música no vale nada, Brian… Esto es el fin, Brian… Te vamos a matar, Brian. “He intentado lidiar con ellas durante mi vida entera. He intentado ignorarlas, sin éxito. He intentado ahuyentarlas con alcohol y drogas, sin éxito. Me han dado todo tipo de medicinas y, cuando no han sido las adecuadas -lo cual ha ocurrido a menudo- tampoco ha habido éxito. He tomado todo tipo de terapias. Algunas han sido horribles y casi han acabado conmigo. Otras han resultado maravillosas y me han favorecido”.

Wilson tuvo la mala fortuna de coincidir con Eugene Landy, quien fue su terapeuta. Su primera esposa, Marilyn, lo contrató para que pudiera luchar contra las drogas. Aunque fue despedido un año después, el mánager de The Beach Boys, Tom Hulett, lo volvió a contratar debido a una recaída de Wilson.

En la cinta Love & Mercy (2014) dirigida por Bill Pohlad, se conoce que Landy lo mantuvo drogado, vigilado las 24 horas y que tomó el control de su carrera. “Después de ver la película por primera vez, tuve que dar una vuelta en coche durante un par de horas para despejarme”, contó a The Post Melinda Ledbetter. La película muestra solo dos lados: el de la fama y el éxito de Wilson como líder de un grupo que acababa de lanzar el disco Pet Sounds, pero también cómo el conocido ‘terapeuta de estrellas’ se encargaba de los asuntos comerciales. Se dice que lo diagnosticó erróneamente como esquizofrénico paranoide y “lo medicó agresivamente” (The Post señala que el tratamiento llegó a costar $430.000 al año).

El genio de The Beach Boys creía que podía ser vergonzoso contar su historia y hablar acerca de las voces que lo perseguían, pero después del estreno lo definió como un autorretrato honesto que pudiera ayudar a otros. “Esa era la parte correcta de mi vida para capturar. Lo hicieron bien. El productor sabía cómo hacerlo”, le respondió en ese entonces a Journal Star. Y sobre la música y la excelencia, agregó: “No creo haber escrito ni una sola canción mala en mi vida”.