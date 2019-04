Un canto de resistencia

Dos mujeres entran a una vieja galería de la avenida Emancipación, en el Centro de Lima. A la Gallos-Mogollón, que en medio de su edificación tiene una bóveda agujereada que filtra la luz de forma cinematográfica. Los comerciantes las ven pasar sin reconocerlas. Ignoran que por estos días la directora de cine Melina León y la actriz Pamela Mendoza Arpi son las protagonistas de una buena noticia.

Canción sin nombre, la película que rodaron hace un par de años y que la crítica ha calificado como "un bello descubrimiento", será proyectada por primera vez en un importante festival de cine internacional.

Será vista junto a otras veintitrés seleccionadas –la mayoría europeas y estadounidenses– en la Quincena de Realizadores, una sección rebelde del Festival de Cine de Cannes, que desde 1969 da a conocer al mundo filmes arriesgados y audaces de jóvenes talentos como León.

En este "contrafestival" debutaron directores que hoy son pesos pesados como Martin Scorsese, Sofia Coppola, Spike Lee o Werner Herzog.

Volvemos a la galería. Entre tiendas de prótesis dentales y de artículos para la sordera, Melina y Pamela recuerdan que aquí se rodaron las escenas más chocantes de la película. "Aquí comienza la historia de terror de Georgina Condori [la protagonista de Canción…]", dice Pamela, actriz de formación no tradicional, quien la encarna con solvencia.

Esta fue la locación en la que se ambientó en la ficción la clínica San Benito, un lugar oscuro que sirve como cortina para el tráfico de bebés. Estamos en el Perú de los ochenta, en medio de la convulsión política y la violencia terrorista.

"A esta clínica llega Georgina embarazada, atraída por un anuncio que promete apoyarla dándole atención médica. Aquí le arrebatan a su bebé al dar a luz", comenta la cineasta.

Y así comienza la carrera kafkiana de la protagonista por encontrar a su hija. Si bien este trágico momento marca el inicio de la película, el verdadero terror lo vivirá Georgina al chocarse con la indiferencia y la burocracia del aparato estatal: los policías no la atienden porque no tiene documento de identidad, ella es migrante y quechuahablante, nadie la apoya, el Palacio de Justicia no la acoge. "Se topa con su lugar en el mundo", comenta Pamela.

Y con esta historia se entretejerán dos más. La de Leo (Lucio Rojas), el marido de Georgina, un danzante de tijeras que trabaja como estibador; y la de Pedro Campos (Tommy Párraga), un periodista que tiene la humanidad de acercarse a la desesperada mujer, escucharla y seguir su caso.

"El filme será misterioso y surreal –comenta Melina– como lo son el origen del amor y la violencia".

La llamada clave

Fue una misteriosa llamada telefónica la que gatilló la historia.

Una mañana del 2000, la francesa Celina Giraud, de 24 años, llamó al padre de Melina, el periodista Ismael León, para darle las gracias.

A través de los reportajes que este publicó en 1981, en La República, sobre las misteriosas desapariciones de bebés de la Cuna San Benito, la joven descubrió su verdadero origen. Supo que fue uno de los bebés raptados por una mafia conformada por los dueños de la guardería, que actuaban en complicidad con jueces corruptos que finalmente la dieron en adopción a una pareja de franceses. Su madre biológica era una migrante ayacuchana que vivía en Ventanilla.

Melina vivía en Nueva York y estudiaba una maestría de dirección de cine en la Universidad de Columbia cuando su madre le contó sobre la llamada misteriosa. Se quedó pensando en lo sucedido hasta que un día la historia saltó como un resorte en su cabeza: "Sentía que necesitaba volar e interpretar esto a mi manera. Veía que la fuerza estaba en lo vivido por la madre", dice.

Y así empezó a perfilar a Georgina Condori, su personaje principal, y alrededor de ella tomó forma el guion, que ha sido escrito y corregido en los últimos diez años junto a su amigo, el escritor estadounidense Michael White. Ocupación a la que se dedicaba en sus horas libres, al terminar su jornada como camarógrafa de un canal neoyorquino en español. Desde Harlem, la ciudad que la había acogido como estudiante migrante, pensaba en Villa El Salvador, el lugar de procedencia de su heroína.

"Georgina simboliza la resistencia al maltrato, la pobreza y la indiferencia", explica Melina, quien solo después de ganar el premio del concurso nacional de obras de largometraje de ficción del Ministerio de Cultura, el 2014, tuvo esperanzas de realizar al fin su película.

"Sin ese premio no había nada, solo sueños y meses dándole vueltas a cien páginas de guion [...] aunque te voy a ser sincera, en algún momento me desanimé y pensé: ¿quién iba a invertir en la película de una mujer, protagonizada por una mujer andina, con una actriz desconocida, y en blanco y negro?, pero veo que las cosas están cambiando", agrega.

Con el financiamiento asegurado, su primer movimiento fue encontrar a actores natos. Una corazonada le decía que no hallaría a su protagonista entre los actores profesionales. Necesitaba esencia. Preguntó entre sus conocidos. Llegó hasta "Arena y Esteras", un grupo teatral de Villa El Salvador, cuyo director, Arturo Mejía, la llevó a Pamela Mendoza Arpi, que pide que nombremos su segundo apellido en honor a su madre, una migrante ayacuchana.

El cuerpo habla

Pamela pesaba 40 kilos cuando pasó la primera prueba de actuación. Melina le dio las indicaciones de la escena: acabas de dar a luz, le dijo. No hay nadie en la habitación y buscas a tu bebé.

"Se tomó diez minutos en incorporarse de la cama. Era delgada, pero podías ver claramente a una mujer que acababa de parir y a la que le dolía todo. Su cuerpo hablaba por ella", narra la directora.

Melina no creyó tener tanta suerte, había encontrado a su protagonista al primer intento; sin embargo, volvió a pasar casting a otras mujeres los siguientes seis meses. Fracasó. Pamela tenía que ser Georgina.

Cuando se la encontró para darle el papel solo le pidió que subiera unos kilos para que se viera como una señora. "¿Necesitas una nutricionista?", le preguntó. "No", le dijo Pamela, "esas son huevadas". A los cuatro meses volvió viéndose como una embarazada.

Para Mendoza Arpi esta aparición en cine representa una oportunidad para que mujeres como ella y sus compañeras de Lima sur puedan hablar a través de Georgina: "Por que así nomás no tenemos tribuna", comenta.

Ella es antropóloga de profesión, no es una actriz de formación tradicional, su temple para meterse en la piel del personaje lo ha obtenido de sus vivencias familiares y de su participación en grupos de teatro como "Atrévete Magdalena", de Villa María del Triunfo, donde actuaba y daba talleres para jóvenes que habían sufrido abuso sexual.

Canción sin nombre es una película que se nutre de la experiencia de estas dos mujeres, Melina y Pamela, y de un equipo de cuarenta personas, entre ellos el reconocido director de arte, Inti Briones, y la violinista Pauchi Sasaki.

A fines de mayo veremos este filme nacional desfilar en Cannes, entre lo más destacado del cine. "Estarán todos... todos", dice Melina mientras cruza la avenida Emancipación. "¡Estará Gael García!", comenta Pamela, quien apresura los trámites de su pasaporte.