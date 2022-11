¿La construcción de estadios para Qatar 2022 costó vidas humanas? Esto dice una investigación periodística

A pocos días del inicio del Mundial Qatar 2022, la expectativa se siente a flor de piel en todo el planeta. El torneo futbolístico más importante a nivel de selecciones enciende la emoción de millones de personas, incluso en aquellos países que no lo jugarán. Sin embargo, no todo parece ser alegría en esta fiesta del deporte.

Como se sabe, Qatar no es un país con tradición futbolística. Por ello, para la realización del mundial de este año, la nación tuvo que prepararse con anticipación en materia de infraestructura. Esto significó un esfuerzo que no solo ha consistido en construir estadios y espacios para los deportistas que participarán en el torneo, sino además en edificar todo una ciudad: Lusail, a 40 kilómetros de Doha, la capital. Titánica tarea en la que, por desgracia y según el diario The Guardian, han muerto obreros de diversos países.

¿Murieron personas construyendo estadios para Qatar 2022?

Una investigación periodística publicada en febrero de 2021 por el diario británico The Guardian sostiene que al menos 6.500 trabajadores inmigrantes murieron en Qatar desde su elección como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Las víctimas venían de países como India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Las cifras oficiales de Qatar, no obstante, señalan que hasta inicios de 2021, había 37 muertes directamente relacionadas con la construcción de estadios para el mundial, según el reportaje de The Guardian.

Los otros decesos, en su mayoría, fueron consignados como muertes por “causas naturales”. Expertos consultados por el medio inglés afirmaron que esto podría deberse a que las autoridades cataríes no están siendo transparentes y, en realidad, muchas más personas habrían muerto en medio de trabajos de construcción de la infraestructura para el torneo futbolístico.

¿Por qué se habrían producido estos fallecimientos?

Uno de los aspectos más importantes que reveló la investigación periodística es “el fracaso de Qatar a la hora de proteger a sus 2 millones de trabajadores inmigrantes”. Así lo expusieron los reporteros de The Guardian, quienes enfatizaaron que las condiciones que se ofrecieron para obreros que venían de otros países no habrían cumplido los requisitos mínimos de seguridad.

El reportaje menciona, por ejemplo, el caso de Mohammad Shahid Miah, de Bangladesh. Este hombre se electrocutó en su alojamiento para trabajadores después de que el agua entrara en contacto con unos cables eléctricos que estaban a la vista. Como ese, son innumerables las historias de obreros que perdieron la vida en lamentables condiciones de trabajo.