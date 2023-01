Carlos Zambrano soltó frase contundente cuando le consultaron si había visto la Noche Crema

Carlos Zambrano fue presentado en Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul del último domingo 8 de enero. Y este martes 10, el ‘León’ habló por primera vez con la prensa luego de ser oficializado como nuevo refuerzo del equipo de Guillermo Salas. La llegada del defensor a La Victoria ha causado mucho furor y fue felicitado por un futbolista de la selección peruana, quien reveló su deseo de jugar junto con el zaguero con la camiseta íntima. Asimismo, se refirió a su salida de Boca Juniors.

Entre los temas por los que fue consultado el ‘Kaiser’ durante la rueda de prensa, estuvo la Noche Crema, evento en el que fue presentado el plantel de Universitario de Deportes para la temporada 2023. El futbolista de Alianza Lima fue claro y directo en su respuesta sobre lo realizado por el clásico rival.

“Sinceramente, no me percaté, sé que la ‘U’ tuvo su presentación, no la miré. Sé que nuestra presentación fue hermosa y es lo más importante”, expresó Carlos Zambrano.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su salida de Boca Juniors?

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo este martes 10 de enero, Carlos Zambrano se manifestó sobre su salida de Boca Juniors.

“Con el tema de Boca se decidió en un día y medio cuando todo estaba cerrado. Ocurrieron cosas complicadas y lo primero que hice fue regresar a Perú y romper contrato por mutuo acuerdo. Me criticaron por todo lado, aun así me quedé callado. Queda en ellos cómo fueron las cosas. Nunca fui doble cara, siempre fui directo”, declaró para La República.

Carlos Zambrano jugó por 3 temporadas en Boca Juniors y ganó la liga argentina en el 2022. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

Carlos Zambrano: Alexander Callens reveló su deseo de jugar en Alianza con el ‘León’ y fue vacilado por Carrillo

Alexander Callens no fue ajeno a la llegada de Carlos Zambrano al cuadro de Alianza Lima. El exzaguero del New York City felicitó a su compañero de la selección peruana y reveló su deseo de jugar a su lado en el elenco de La Victoria.

“Ya sabes. Espérame para romper bastantes piernas”, comentó el seleccionado blanquirrojo en la publicación de Zambrano en su cuenta oficial de Instagram.

Comentario de Alexander Callens a Carlos Zambrano. Foto: captura de Instagram

El comentario de Callens tuvo respuesta por parte de André Carrillo, quien no dudó en realizarle una broma al defensor que milita en la MLS.

“Papi, chapa tu Boys nomás y no jo***”, fue lo que escribió la ‘Culebra’ en una publicación del medio Pase Filtrado.